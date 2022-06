Begge konsertane med Depp er utselde

Konserten som Jeff Beck skal halde på Tahitifestivalen i Kristiansund er no utseld, berre timar etter at arrangøren stadfesta at Johnny Depp blir med som gjestegitarist. Konserten i Oslo vart utseld tidlegare i kveld. Dermed er begge konsertane med Depp og Beck i Noreg utselde.