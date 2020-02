Bedrageri og falsk forklaring

Ein mann i 40-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i 50 dager for grovt bedrageri. Ifølge domen har mannen oppgitt feil informasjon til Nav slik at han har mottatt nesten 240 000 kroner som han ikkje skulle ha hatt. Mannen er også dømt for falsk forklaring