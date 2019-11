Både følte på og beit kvinne

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre er tiltalt for å ha foretatt ei seksuell handling utan samtykke etter at han tok på ei kvinne ulike stader på kroppen. Mannen er også tiltalt for kropppskrenking etter at han ifølge tiltalen beit kvinna i handa. Saka skal opp i tingretten i januar.