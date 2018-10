Avvikling av oljeindustrien

AUF-landsmøtet vedtok søndag at man skal ha en styrt avvikling av petroleumsindustrien innen 2035. – Norsk olje og gass prøver å fremstille det som at norsk olje og gass er så ren at den er en del av løsningen, ikke problemet. Det er helt feil, og det skal vi i AUF fortsette å si ifra om, sier nestleder og påtroppende AUF-leder Ina Rangønes Libak fra Averøy om vedtaket i ungdomslagets nye klima- og miljøprogram.(NTB)