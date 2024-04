Avinor: Midlertidig stengt luftrom over Sør-Norge

Luftrommet over hele Sør-Norge er stengt torsdag morgen som følge av en teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral, melder Avinor.

– Det forventes vesentlige forsinkelser. Varighet er for øyeblikket ukjent. Vi oppfordrer alle reisende til å forholde seg til den informasjon de får fra sitt flyselskap. Vi beklager ulempene dette medfører. Dette er all informasjon vi har for øyeblikket. Vi kommer tilbake med mer informasjon. skriver Avinor i en pressemelding.

Dette fører også til enkelte forsinkelser og innstillinger i flytrafikken til og fra Møre og Romsdal.

Bent Helge Sjursen er fungerende lufthavnsjef og driftssjef ved Ålesund lufthavn. Han forteller at både Sas og Norwegian sine morgenfly til Oslo står på bakken. Det samme gjør flyet som skulle gå til Bergen.

– Så passasjerene må nok smøre seg med en ekstra porsjon tålmodighet, sier han.

Det er innstillinger og forsinkelser også i Kristiansund, Molde og Ørsta-Volda lufthavn.