Aukra Maritime er interessert

Aukra Maritime vurderer å gå inn på eiersiden ved Vard Aukra. Det skriver Romsdals Budstikke. Mandag ble det kjent at Vard-konsernet inviterer andre til å kjøpe seg inn i verftet i Aukra. Per Arne Rindarøy i Aukra maritime sier til avisa at de ser på muligheten, men at det vil avhenge av betingelser og pris.