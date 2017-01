AUF: – Et oljekompromiss er uaktuelt

Helt siden midten av 70-tallet har debatten om oljeboring i havområdene utenfor Lofotoen, Vesterålen og Senja rast. Mens Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her, har Arbeiderpartiet sagt at de vil konsekvensutrede områdene. Men den siste tiden har skepsisen innad i Arbeiderpartiet økt og flere er negative til utredning.

Både stortingsrepresentant Else May Botten fra Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal, ledelsen i Arbeiderpartiet og LO-lederen sier det kan bli aktuelt å gå inn for et kompromiss.

Det betyr at det kan bli aktuelt å konsekvensutrede bare deler av området med tanke på oljeutvinning.

Aurora Dimmen Bratli sier at AUF kommer til å gjøre alt i sin makt for å få flertall for varig vern. Foto: AUF

– Et ja til konsekvensutredning er et ja til oljeboring

Men et kompromiss er uaktuelt, sier fylkeslederen i Møre og Romsdal AUF, Aurora Dimmen Bratli.

– AUF vil ha et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja fordi dette er ekstremt sårbare områder, Områdene er svært viktig for næringsområder som fisk og turisme. Derfor mener vi det er feil å gå inn for et kompromiss. De fleste konsekvensutredninger fører til oljeboring, så et ja til konsekvensutredning er å si ja til oljeboring. Det ønsker vi ikke, sier Aurora Dimmen Bratli.

Omstridt spørsmål

Konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja er et svært omstridt spørsmål. Både Høyre og Frp har gått inn for konsekvensutredning, men i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF som er grunnlaget for regjeringen Solberg, ble det enighet om ikke å starte konsekvensutredning i løpet av fire års perioden.

LO-lederen Gerd Kristiansen har vært tydelig på at hun ønsker konsekvensutredning på grunn av behovet for å skape flere industriarbeidsplasser, men har nå tatt til orde for et kompromiss.

I Arbeiderpartiet er det sterke krefter som ønsker oljeboring, og AUF er innstilt på at det blir en tøff kamp.

– Det er ikke uten grunn at AUF blir kallet partiets salt i slike saker. Vi kommer til å gjøre alt i vår makt for å få flertall på landsmøtet for varig vern, sier Bratli.