Mange trodde spørsmålet om olje- og gassutvinning utenfor Lofoten var et avsluttet kapittel.

Flere regjeringer på begge sider av det politiske landskapet har lagt saken i skuffen.

Derfor var det mange som skvatt til da Høyre på nytt brakte spørsmålet på banen denne uken.

En av dem er Jonny Finstad. Han er ordfører for nettopp Høyre i Vestvågøy i Lofoten.

– Jeg ble veldig overrasket. Vi som er ordførere lokalt i Vesterålen og Lofoten visste ingen ting om det utspillet. Jeg tenker at dette er å piske en død hest. Jeg har vært positiv tidligere, men jeg har innsett at det toget er gått.

Grønnere retning

Ifølge Finstad har Lofoten gått i en grønnere retning etter at Lofoten og Vesterålen ble fredet under forrige Solberg-regjering.

– Den utviklingen ønsker vi å fortsette på.

– Og det å åpne for olje- og gassvirksomhet så nært Lofoten, og at vi skal ta all risikoen uten å få noen verdiskaping i Lofoten, det går jeg ikke med på.

– Så du er uenig med partilederen din?

– Ja, hvis du setter det på spissen, kan du godt si det.

Annika Byrde / NTB – Høyre går baklengs inn i fremtiden – Høyre går baklengs inn i fremtiden med sin oljetørst utenfor Lofoten. Det Norge trenger er en plan for sluttfasen for oljealderen, ikke nye planer for å lete etter olje i disse utrolig verdifulle og sårbare havområdene. Europa og verden trenger grønne og fornybare kilder til energi, ikke mer norsk fossil energi. Det sier partileder i MDG, Arild Hermstad. Tale Hauso – Høyre viser nå sitt sanne ansikt før valget neste år. – Jeg er svært overrasket over at Høyre prøver seg på noe så uansvarlig og at de fortsatt ønsker oljeboring i et av våre mest sårbare havområder, et område som er vårt felles matfat hvor vi henter millioner av middagsporsjoner både til Norge og utlandet hvert eneste år. Det sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV om Høyres utspill til Nettavisen. William Jobling / NRK Kaller utspillet «umoderne og useriøst» – Det virker som de ikke har tenkt en ny tanke om oljepolitikken siden år 2000. Dette området, som er hjem for verdens viktigste torskestamme, skal selvsagt ikke åpnes for olje- og gassvirksomhet. Det sier nestleder Sveinung Rotevatn i Venstre. NTB – Fullstendig hull i hodet – Høyre har null troverdighet som miljøparti når de tar denne omkampen. Det er fullstendig hull i hodet å åpne for oljeleting og -utvinning midt i matfatet vårt, sier stortingrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug. – Dette handler ikke bare om natur og klima, men også om en annen fornybar ressurs, nemlig fisken.

Erna i Lofoten

Høyre gassutspill kom tirsdag denne uken. I dag var Erna Solberg i nettopp Lofoten. Der besøkte hun flere bedrifter og snakket med gründere.

Hun skal også delta på et medlemsmøte i Høyre i Svolvær.

Solberg fikk også muligheten til å svare på hvorfor Høyre kom med gassutspillet nå.

– Grunnen til dette er den sikkerhetspolitiske situasjonen som er i Europa. Det er et stort behov for mer gassleveranser i årene som kommer. Og Europa er avhengig av det i overgangen til å bli mer fornybar i fremtiden. Gass er en del av løsningen, for eksempel hvis vi skal lage hydrogen, sier hun til NRK.

Erna Solberg var i dag på besøk i Lofoten, en region hvor de lokale ordførerne ble tatt på senga av partiets gassutspill tidligere i uken. Foto: NRK

Hun understreket samtidig at dette dreier seg om to områder som det allerede er gitt konsesjon på, og som har vært drevet før. Og at er snakk om et begrenset område av Nordland VI.

– Dette vil være med på å bidra i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i nå, til at energisikkerheten blir bedre i Europa.

– Ikke ny politikk

Men så var det det med kritikken fra Solbergs egne i regionen. Jonny Finstad er ikke alene om å være både overrasket og kritisk.

Bø-ordfører Sture Pedersen sa til VG i går at han reagerte sterkt gassutspillet og han mente det manglet lokal forankring.

Dette sier Erna Solberg til NRK i dag:

– Det er informert om og snakket om, og dette er et standpunkt Høyre har hatt i mange år. At Arbeiderpartiet bestemte seg for at de skulle verne og ikke gjøre det, forandrer jo ikke Høyres politikk sånn sett. Men det er en litt annen debatt enn den som er nå. Debatten dreier seg om Europas energisikkerhet og gassens rolle i bildet fremover. Før diskuterte vi ofte spørsmål om lokale arbeidsplasser og andre ting knyttet til utviklingen. Nå tror jeg først og fremst at dette dreier seg om den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Det virker på Høyre-ordførerne i Lofoten og Vesterålen som at det her kom litt overraskende på. Bør ikke de involveres litt mer før et sånt utspill?

– Det er jo informert om dette i fylkesstyret i nord. Og så er det i utgangspunktet ikke ny politikk, for Høyre har aldri vært for å verne. Vi var for at vi skulle faktisk ha aktivitet.

Bør man åpne for oljeleting i Nordland 6? Ja, det er en god ide Nei, det er helt uaktuelt Vet ikke Vis resultat

– Har skapt konflikt

Jonny Finstad sier at saken har skapt konflikt.

– Denne saken har en forhistorie det er viktig å ta med seg. Det skaper konflikt og oppmerksomhet rundt saken på nytt, som vi ordførere må stå i.

– Skal du snakke med Erna om dette i dag?

– Det har jeg allerede gjort.

– Hvordan gikk det?

– Det var via rådgiveren, så jeg har ikke tatt det direkte. Men jeg sa klart fra hva jeg mente om dette.