Åtvarar om trend blant unge

Politiet åtvarar om ein trend der unge tenner på ting ved skular for å dele bilda i sosiale medium. Politioverbetjent Daniel Ludviksen ved førebyggande avdeling i Møre og Romsdal politidistrikt ber foreldre om å snakke med barna sine om respekt for andre sin eigedom. – Dei må også følge med på kva som er trendar og populært i sosiale medium og ungdomsmiljøet. Ludviksen oppmodar også folk om å melde slike type hendingar og andre former for skadeverk til politiet.