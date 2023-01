– Jeg gruer meg, og det har jeg gjort denne vaktperioden, sier Egil Romslo Schistad.

Han er lege i spesialisering ved Ålesund sjukehus, og er i ferd med å gå på vakt.

Den siste tiden har arbeidsdagene til han og mange andre sykehusansatte vært preget av sprengt kapasitet og infeksjonssesong.

– Det er fullt. Jeg har flere pasienter jeg må ta meg av på vaktene mine. Det er vanskelig å finne plass til dem, for vi har ikke senger og rom. Korridorene er også fulle, sier han.

Ansatte ved Ålesund sjukehus er slitne av en periode med stor belastning. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Det er fortvilende

De tillitsvalgte ved sykehuset deler bekymringen. Flere av de forteller at de merker slitasje blant medlemmene.

– Jeg tror det er mange travle, litt stressa, og slitne folk som ikke vet hvordan de skal få dagen til å gå i hop, sier tillitsvalgt for Norsk overlegeforening i Ålesund Maud-Kristine Aga Ljoså.

Hun forteller at flere av hennes medlemmer har gitt beskjed om at de er fortvilet over situasjonen.

– Man håper hele tiden at det skal bli bedre, men så føles det nesten som at det bare blir verre. Det er fortvilende.

Brannvesenet var på tilsyn på Ålesund sjukehus på grunn av at det er plassert pasienter i korridorene. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Tror ikke på bedring

Kjetil Bjørdal, som er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund forteller at deres medlemmer er slitne av å stå i en så stor belastning over lang tid, og han tror ikke det er bedring i sikte.

– Vi ser at innstrømmingen av pasienter har vedvart over svært lang tid, noe som kan indikere på at det ikke er en forbigående situasjon, sier han.

Flere utfordringer

Klinikksjef ved sykehuset Elisabeth Siebke har full forståelse for at de ansatte er slitne.

– Det har vært en ekstremt krevende romjul og nyttårshelg, det tror jeg både pasientene og våre ansatte har observert. Det har vært travelt, sier hun.

Hun forteller at hun vet at ansatte skulle ønske at det var flere stillinger og ansatte ved sjukehuset, men at det er vanskelig.

Klinikksjef ved sykehuset Elisabeth Siebke har full forståelse for at de ansatte er slitne. Foto: Silje Thalberg / NRK

– Nå er det en gang slik at vi har utfordringer med å skaffe nok personer, og vi har et budsjett man må forholde seg til, sier hun.

– Hva kan gjøres?

– Det er vel ikke noen av oss som kan ta bort epidemiene vi har, og bemanningssituasjonen vår er sånn den er, vi gjør alt vi kan, svarer hun og fortsetter:

– Vi setter inn ekstra bemanning når vi ser at det røyner på.

Må jobbe mer

Når det blir satt inn ekstra bemanning blir de tatt av staben som allerede er ansatt på sykehuset. Lege Schistad forteller at dette bare fører til at de må jobbe enda mer. Han er usikker på hvor lenge han orker å stå i en slik situasjon.

– Det er ikke levelig, sier han om nåværende arbeidspress.

– Mange er slitne og det er begrenset hvor lenge man kan stå i dette, avslutter han.