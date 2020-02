Ankesaken starter i dag

I dag starter ankesaken etter at en mann ble dømt for uaktsomt drap da datteren hans omkom i en trafikkulykke på Fursetfjellet. Mannen var sjåfør i bilen som kom over i feil kjørefelt lillejulaften i 2017, og ble dømt til fengsel i 60 dager i tingretten i fjor sommer. Fire andre personer ble skadet i kollisjonen. Lagmannsretten har satt av tre dager til saken.