Ankesak blir truleg til våren

Ankesaka mot ein moldespelar som er tiltalt for sovevaldtekt kjem truleg ikkje opp før til våren. Det melder Romsdals Budstikke. Det skuldast at bistandsadvokat John Christian Elden er opptatt fram til mars. I Romsdal tingrett blei den tiltalte fotballspelaren frikjent for sovevaldtekt, men måtte betale erstatning til kvinna. Påtalemakta anka saka til lagmannsretten.