Anbefaler omkøyring

Statens vegvesen anbefaler bilistar om å køyre via E39 og Eiksundtunnelen på grunn av ei ulykke ved Sulesund ferjekai. Vegen blir truleg stengd lenge. Akkurat no er det derimot usikkert om det er mogleg å køyre via E39 på grunn av ei trafikkulykke på Eiksundbrua.