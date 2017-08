Ampert i Fræna

Ved 02.30 endte ein krangel i Elnesvågen i Fræna med at ein person blei pågripen av politiet, etter at fire ungdommar hadde krangla. I 04-tida måtte vaktene ved Nordsjøfestivalen ta hand om ein agressiv gut, som slo til ei vakt. Guten var under 18 år og blei køyrt heim av politiet.