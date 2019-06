Alvorleg ulukke på Strynefjellet

Åtte personar er skadde etter at to bilar kolliderte på riksveg 15 ved Grotlivatnet på Strynefjellet. Tre av dei er alvorleg skadde. Fjellovergangen frå Geiranger og Sogn og Fjordane til Oppland vil vere stengt ei god stund. Politiet i Møre og Romsdal har sendt ein patrulje for å bistå.