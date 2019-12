Alle fødestuene er åpne igjen

Alle fødestuene ved Ålesund sjukehus kan nå brukes igjen. Det forteller avdelingssjef ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommer, Janita Skogeng. To av fire fødestuer hadde før helga vannlekkasje, noe som førte til at ei av fødestuene var helt ute av drift. Lekkasjene er nå tettet, og skadene i det innvendige taket er utbedret, slik at fødestuene kan brukes frem til alt taket skal skiftes ut våren 2020. Få fødsler i helga gjorde at stengingen ikke fikk konsekvenser. – Ingen pasienter måtte sendes andre steder enn der de opprinnelig var tenkt å komme, sier Skogeng.