Ålesund strammer inn

Økt smittetrykk gjør at Ålesund kommune strammer inn. Under en pressekonferanse i dag ble det klart at kommunen anbefaler folk om ikke å være flere enn 10 personer i hjemmene og i sosiale lag. Folk blir også bedt om å bruke munnbind når de ikke kan holde en meter avstand. Kommunen går også opp til gult nivå i barnehage, SFO og sommer skole til 16.august. Ålesund kommune fikk i løpet av torsdag melding om 12 nye koronasmittede.