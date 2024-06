Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Hanne Mari Naastad opplevde å bli sterkt angrepet av mygg på en overnattingstur, til tross for bruk av myggspray, myggnetting og myggjager.

Insektforsker Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) forklarer at genetikk kan påvirke hvor attraktiv myggen finner en person.

Andre faktorer som tiltrekker mygg inkluderer svettelukt, høy kroppstemperatur og mengden CO₂ man puster ut.

Naastad mottok mange tips for å unngå myggstikk på Facebook.

Dahle anbefaler bruk av myggspray, men påpeker at effektiviteten kan variere. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Jeg kan sitte i en gjeng med andre som myggen ikke bryr seg om, men så er det en sverm rundt meg.

Det forteller Hanne Mari Naastad. På speideravslutning med overnatting i hengekøye fikk hun imponerende mange stikk i ansiktet.

Hun hadde både myggspray, myggnetting og myggjager denne dagen, med et heller nedslående resultat.

– De krøp gjennom hulla i myggnettingen og beit gjennom stillongsen og det som var, forteller hun.

Tidens Krav skrev om Hannes møte med myggen først.

Våren og sommeren er klekke- svermetid for millioner av mygg. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Varme, svette og CO₂

– Det er kjent at det er forskjell på folk, og noen er født som myggmagneter, sier insektforsker Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Han forteller at genetikk påvirker hvor godt mygg liker deg, og at det for eksempel er blitt gjort forsøk på eneggede tvillinger som viser at de tiltrekker seg mygg i like stor grad.

Både kroppstemperatur, svette og andpustenhet er ting myggen liker, sier myggforsker Sondre Dahl. Foto: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Men selv om genene dine allerede kan ha gjort deg litt ekstra velduftende for mygg og knott, er det også andre ting som spiller inn.

– Svettelukt fra mennesker lukter generelt godt for disse insektene, og man har for eksempel sett at ved å legge sure sokker i myggfeller kan man få bedre fangst.

En høy kroppstemperatur er også tiltrekkende for myggen, og høy aktivitet og andpustenhet påvirker hvor mye CO₂ du puster ut.

– CO₂ tiltrekker nemlig mygg og knott, forklarer Dahle.

Størrelsen på et menneske kan derfor også påvirke hvor interessant insektene finner det, da større kropper slipper ut mer CO₂ enn små kropper.

Er du en myggmagnet? Ja, myggen elsker meg! Får noen stikk i ny og ne Mygg? Vis resultat

Peppermynteolje og tigerbalsam

Men hva gjør du dersom du, nydusjet eller ei, stadig vekk opplever høy popularitet blant myggen?

Hanne Mari Naastad publiserte et innlegg i Facebook-gruppa «Friluftsliv Norge» etter turen til Fosterlågen i Gjemnes, og har fått en overveldende respons med tips og triks fra gruppens medlemmer.

I kommentarfeltet finner man tips om alt fra å vaske huden med munnskyllevann eller sårrens til å smøre seg med peppermynteolje og tigerbalsam. Andre tips er mer tradisjonelle, og Naastad forteller at det er noen tips som går igjen.

– Det er blant annet en spray man får kjøpt på apoteket som veldig mange anbefaler, i tillegg til Jungelolje og diverse naturprodukter. Så det er nok noe av det som funker.

– Mye som ikke er testa

Sondre Dahle slår også et slag for den gode, gamle myggsprayen, men påpeker at det er ulikt hvor høyt innhold produktene har av virkestoffene DEET og ikaridin, noe som dermed vil ha noe å si for hvor lenge de varer.

Han vil likevel ikke helt avskrive de mer utradisjonelle løsningene og kjerringrådene folk deler i facebookgruppen.

– Det er mye som ikke er testa, så det kan godt hende det finnes ting som funker som ikke er dokumentert.

Og selv om det ble noen kløende dager for Hanne Mari Naastad etter hengekøyeturen, er hun likevel klar på at hun ikke skal holde seg innendørs for å unngå nye stikk.

– Nå har jeg fått flere tips jeg skal prøve!