I et stadig mer digitalt samfunn, er dating over internett mer populært en noen gang før. Mange håper å finne den store kjærligheten gjennom nettsider og datingapper, men politiet advarer nå mot kjærlighetens potensielle bakside.

Bak mange av profilene man finner på disse datingplattformene, står utspekulerte personer på jakt etter penger fra sårbare og godtroende mennesker.

Nylig ble en kvinne på Sunnmøre stoppet i siste sekund fra å overføre et sekssifret beløp til en utenlandsk mann.

– Politiet ble koblet inn og vi oppdaget at det blant annet var dokumentforfalsking og ID-tyveri, forteller leder av økoteamet på Sunnmøre, Eivind Klokkersund.

Nettsvindelråd Ekspandér faktaboks Ikke gi penger til noen du treffer bare på nett.

Be banken om råd og dokumentsjekk før du overfører også mindre summer til utlandet.

Kontakt politiet om du eller noen du kjenner er utsatt for denne typen svindel.

Kutt all kommunikasjon på nett, epost og chat med personen umiddelbart.

Ikke opprett ny kontakt med svindlaren. Kilde: Politiet

Kriminelle står bak

Han advarer mot disse falske datingbrukerne, og ber folk om å ikke la det gå så langt at man mister store summer. Om man får en forespørsel om å overføre penger, bør man be noen andre om å analysere situasjonen for seg.

Svindlerne bruker gjerne lang tid på å opparbeide seg tillit før de spør om penger.

– Har man først sendt penger, kommer det raskt spørsmål om å få mer. Det oppstår vansker, som bare du kan løse gjennom en ny økonomisk gave. Det er kriminelle som står bak, og de tilpasser sine falske profiler til å passe med dine interesser, sier Klokkersund.

Kjennetegn på nettsvindel Ekspandér faktaboks Personen ber deg gå ut av sjekkenettstaden og vil kommunisere med deg gjennom epost eller private chattetenester.

Gir svært tidlig uttrykk for kjærlighet

Vil raskt ha private opplysninger om deg.

Sender deg fotografi av seg selv som ser profesjonelt ut.

Sender deg store mengder epost.

Personen påstår at han/hun er fra for eksempel et europeisk land, men er på reise eller jobber i utlandet.

Vil komne på besøk, men kan dessverre ikke komme på grunn av en tragisk hendelse.

Ber om pengar for å dekke en reise, akutt sykdom, opphold på sjukehus for et medlem av familien, visumutgifter eller lignende.

Skal starte opp forretningsdrift du får vere del av og som du skal få ut inntekter av senere i ei felles framtid sammen med personen. Kilde: Politiet

Store mørketall

Når man sender penger ut av landet, kan man uvitende bli delaktig i hvitvasking av penger.

– Svindelen blir stadig mer avansert, og det er her bankene og politiet kan hjelpe. Si ifra om du tror du blir utsatt for svindel, sier Klokkersund.

Tall fra Økokrim viser at det stort sett er voksne menn som lar seg lure. I 2015 sendte 209 norske kvinner og menn over 280 millioner kroner ut av sine bankkontoer til svindlerier i utlandet. I 2016 ble 181 nordmenn lurt for minst 205 millioner kroner.

– I Møre og Romsdal har vi hatt flere slike saker de siste årene, der sekssifrede beløp har blitt stoppet av bankene. Mange har også mistet store summer, som de ikke får tilbake. Mørketallene nasjonalt er også store, sier Klokkersund.