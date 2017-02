Aamodt tror på Løseth

Etter 16 lange år mener Kjetil André Aamodt at det er muligheter for norsk kvinnemedalje i VM igjen ved Nina Løseth. – Løseth har erfaringen og psyken i orden, og har vist at hun har muligheter. Kanskje tar hun den første medaljen på damesiden siden Hedda Berntsen i St. Anton (2001), sier Aamodt til NTB. Han ser ikke andre muligheter på kvinnesiden, der Ragnhild Mowinckel er den mest erfarne ved siden av Løseth, men hun er likevel ikke medaljekandidat. – Slalåmgutta med Jonathan Nordbotten og Sebastian Foss-Solevåg har også vist god form og er med blant de ti beste. De banker på døra de også, legger han til.