AaFK tapte i Bodø

I en treningskamp i fotball har Bodø/Glimt slått Aalesund 3-0 i Nordlandshallen. Ved pause ledet eliteserielaget fra Nordland 2-0. For Aalesund fikk islendingen David Olafsson sin debut for klubben, etter overgangen fra Breidablik. Neste treningskamp for Aalesund er hjemme mot Sogndal 1. mars.