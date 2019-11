– Det er for seint å snu

Omkamp er ikkje aktuelt for å berge produksjon av Jarlsberg for eksport på Tine sitt anlegg i Elnesvågen i Fræna. Det meiner bondelagsleiar i Møre og Romsdal, Konrad Kongshaug. Fleire bønder har tatt til orde for å halde fram med Jarlsbergostproduksjon i Noreg, sjølv om eksportstøtta forsvinn neste år og Tine flyttar produksjonen til det nye anlegget som er under oppstart i Irland. – Det er for seint å snu og kostnaden har vore for høg, seier Kongshaug, som meiner at ein må sjå framover.