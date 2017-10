– Tåkelegging av tidlegare utsegn

Leiar i fagforeininga NTL Politiet, Carl Marius Michelsen, meiner justisministeren er uklar i forslaget til statsbudsjett når det gjeld kor mange arbeidsplassar det skal vere ved politiets lønns- og regnskapssenter i Kristiansund. Justisministeren har tidlegare garantert for 50 arbeidsplassar, men i forslaget står det at det skal vere om lag 50 arbeidsplassar ved senteret. At formuleringa no er endra til om lag 50 arbeidsplassar, meiner Michelsen er ei tåkelegging og at det skapar uvisse for dei tilsette.