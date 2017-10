– Styret må følge anbefalinga

De to regionrådene for Nordmøre og Romsdal ber styret i Helse Møre og Romsdal følge anbefalinga fra en arbeidsgruppe om det fremtidige barnemedisinske tilbudet. Gruppa har anbefalt en sengepost for barn med åtte senger ved det nye fellessykehuset på Hjelset. Arbeidsgruppa vil også at barne- og ungdomsseksjonen ved sykehuset skal ha et døgntilbud med barnelege på vakt hele tida. Uttalelesen er gitt på vegne av 18 kommuner.