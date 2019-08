– Steg i riktig retning

Fylkesleder i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve, stemte for bompengeskissa som ble presentert under det ekstraordinære landsstyremøtet i Frp søndag. Hva bompengeskissa inneholder har ingen villet gå ut med, men Sve mener partiledelsen har gjort en god jobb. – Når jeg stemmer for den fremforhandla avtalen så stemmer jeg for et resultat som fører til betydelig mindre bompenger for bilistene. Det er det som har vært vår målsetting hele veien, sier Sve.