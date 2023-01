– Nå har vi et handlingsrom

Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen mener det er viktig at helseforetaket og kommunene forbereder seg på covid-19-infeksjon i tida framover. Folkehelseinstituttet (FHI) venter at det kan komme tre-fire bølger med koronaviruset i årlig, skriver Aftenposten. Men økende immunitet betyr at viruset vil være mindre farlig, og Mikaelsen er ikke veldig bekymret. – Det er vanskelig å forutsi, men per nå tror jeg ikke det er grunn til at vi skal være spesielt bekymret i Møre og Romsdal.

– Nå har vi et handlingsrom og kan gjøre noe for å begrense effekten. Enkeltpersoner kan sørge for at de har oppdatert vaksinestatus og holder seg hjemme ved sykdom. For virksomheter er det viktig å planlegge godt, med gode hygienetiltak, og at tjenesten vil gå selv om syke ansatte er hjemme, sier hun.