– Må være nær makta

Ordfører i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V), sier at det er fornuftig for Venstre å være der makta rår, etter at Venstre lørdag kveld varslet at de vil gå inn i regjeringsforhandlinger. Hun har tidligere også tatt til orde for at partiet bør søke regjeringsmakt. – Jeg har respekt for at andre kan mene noe annet, men jeg mener vi får ingenting gjort ved å stå utenfor alt, sier hun lørdag. Partileder Trine Skei Grande sa under kunngjøringen at hun har stor respekt for at det er uenighet innad i partiet om saken, men ber partimedlemmene gi henne en sjanse til å vise hva de kan få til i forhandlingene.