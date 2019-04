– Kan ikke gi opp

Manchester United er tre poeng bak den viktige 4.-plassen som gir mesterligaplass, med to ligakamper igjen. Ole Gunnar Solskjær innrømmer at det blir tøft. – Vi må ikke gi opp håpet om topp fire før det er teoretisk over, men vi har en stor oppgave foran oss, sa han etter poengdelingen mellom Manchester United og Chelsea på Old Trafford søndag. United har nå gått tre kamper i ligaen uten å vinne.