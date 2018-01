– Har mye å lære

De som jobber for et nytt soningssenter på Sunnmøre, mener det er mye å lære av Kalfarhuset i Bergen. Kalfarhuset har i mange år jobbet med rehabilitering av kriminelle og rusmisbrukere. Lørdag fikk ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, møte folk fra den ideelle virksomheten etter en konsert i Spjelkavik kirke. Lederen for Kalfarhuset, Ragnar Tesdahl mener det er viktig med stor fleksibilitet i arbeidet med rehabilitering.