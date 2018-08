– Har ikkje identifisert eigar

Politiet har valt å trappe ned leiteaksjonen i Nørvasundet i Ålesund. Det har vore gjort omfattande søk i området, og politiet er no ute etter opplysningar om kven eigaren av båten er. – Vi ser mest sannsynleg at den som har ført båten har kome seg på land. No vil vi vite kven eigaren er og sjekke om den er stole, seier operasjonsleiar i politiet, Jan Helge Kjøl.