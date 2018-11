– For mye prat og for lite handling

Det er for mye prat og for lite handling i arbeidet med å gjennomføre det grønne skiftet i skipsfarten. Det mener seniorrådgiver i Bellona, Jan Kjetil Paulsen som deltok på verftskonferansen i Ålesund i går. En av utfordringene er å få på plass landstrømanlegg som kan matche satsingen på batteridrevne skip, og dette går for treigt, mener Paulsen. Statssekretær i klima- og miljødepartementet, Atle Hamar fra Venstre, sier flere departementet er i full sving med å utarbeide handlingsplaner.