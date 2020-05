– Det er stort å kunne åpne igjen

Atlanterhavsparken i Ålesund åpnet igjen i dag etter å ha vært stengt på grunn av koronapandemien. Daglig leder Tor Erik Standal jubler over at akvariet kan åpne for besøkende igjen. – For oss så skaper dette litt 17.maifølelse, sier Standal. Han sier at det var en spesiell opplevelse å se de første gjestene komme og barna springe inn for å se på fiskene. – Det er dette vi lever for, det er dette som er jobben vår, sier Standal.