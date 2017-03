– Arbeidet med å slå sammen kommuner er svært omfattende

Tirsdag var kommunene samlet til en konferanse i Ålesund som KS og fylkesmannen i Møre og Romsdal sto bak.

Tidligere ordfører i den tidligere vestfoldkommunen Stokke, Erlend Larsen (H), var hyret inn for å dele erfaringene med å slå sammen Stokke, Andebu og Sandefjord.

Også prosjektkoordinatoren for prosjektet, Tina Skarheim, delte sine erfaringer med å slå sammen de tre kommunene.

– Dette er veldig omfattende

Det er mange løse tråder som skal samles i en hånd når to eller flere kommuner slår seg sammen.

Kommunepolitikerne fikk høre at de har et omfattende arbeid foran seg. Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er viktig å sette opp en tidsplan som er veldig god. De har to og et halvt år på deg, og det er viktig å bruke den tiden godt og fordele alle oppgavene utover de to og et halvt årene på en god måte, sier Erlend Larsen.

– Det er veldig mange oppgaver som skal løses. Dette er veldig omfattende. Det er mer komplisert å slå sammen to kommuner enn å fusjonere to bedrifter.

– Det er viktig å få på plass en rådmann for den nye kommunen raskest mulig slik at rådmannen kan være prosjektleder i det videre arbeidet, sa Tina Skarheim under konferansen.

Møre og Romsdal

Representanter fra Ålesund kommune diskuterer utfordringene i arbeidet med den nye storkommunen. Foto: Trond Vestre / NRK

I Møre og Romsdal har Ålesund, Sandøy, Skodje og Ørskog blitt enige om å bygge en ny storkommune fra og med 2020. Det er også flertall på Stortinget for å tvangssammenslå Haram med disse fire kommunene.

Molde, Nesset og Midsund blir en felles kommune. Det samme gjelder Fræna og Eide, Norddal og Stordal, og Volda og Hornindal.

Nordmørskommunen Halsa har vedtatt å slå seg sammen med Hemne og deler av Snillfjord i Sør-Trøndelag.

Skape trygghet

Ordføreren i Molde, Torgeir Dahl (H) er opptatt av at kommunene nå er involvert i et dobbelt løp. Samtidig som arbeidet med å bygge en ny og større kommune pågår skal den nåværende kommunen drives på en ansvarlig måte.

– Og da handler det om å ikke skape for mye utrygghet og for mye uro, men ha prosesser som er åpne og samtidig få på plass nøkkelpersonell i den nye kommunen, sier Torgeir Dahl.

Vil ha på plass rådmann fort

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H). Foto: Trond Vestre / NRK

Den viktigste nøkkelpersonen i den nye kommunen blir rådmannen. Men rrosessen med å rekruttere ny rådmann kan ikke formelt komme i gang før fellesnemnda er på plass, og det skjer etter at Stortinget har gjort sitt vedtak om ny kommunestruktur i juni.

Men ordføreren i Molde vil ikke bruke for lang tid på å rekruttere rådmann i den nye kommunen.

– Den nye rådmannen i nykommunen må etter min mening ansettes så raskt som mulig. Formelt kan dette skjer når fellesnemnda er på plass over sommeren. Men det går jo an for de ulike kommunene å gjøre likelydende vedtak og ansatte før under forutsetning om godkjenning i fellesnemnda, sier Torgeir Dahl.