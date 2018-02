– Ålesund bør ikke trekke seg ut

Den nye storkommunen Ålesund bør opprettholde medlemskapet i Åknes/Tafjord Beredskap, mener Geir Stenseth (Frp). Samarbeidet om beredskapen som er opprettet på grunn av fare for store fjellskred, var foreslått avviklet, men fellesnemnda for den nye kommunen vil avvente spørsmålet. Lederen i representantskapet i Åknes Tafjord beredskap, Jan Ove Tryggestad, mener begrunnelsen for å skrinlegge dette er tuftet på faktafeil og har bedt Ålesund vente.