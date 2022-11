50 millionar kroner til 17 universitet og høgskular

Regjeringa deler no ut pengar til å dekke utgifter til reise og bustad for studentar som har praksisplass langt unna studiestaden. – Vi må ta heile landet i bruk som praksisarena. Regjeringa har oppretta fleire studieplassar, men dette krev også fleire praksisplassar. I 2022 følger vi opp med direkte støtte til utdanningsinstitusjonar for å gjere det lettare for studentar å ha praksisplass langt frå campus, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe. NTNU får over 14 millionar, Høgskulen i Molde og Høgskulen i Volda får kvar 1 382 400 kroner.