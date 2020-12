45 smitta i Kristiansund

Ordførar i Kristiansund, Kjell Neergaard, opplyser at det per no er 45 smitta av koronaviruset i kommunen. Dette er smitta knytt til utbrotet på Heidrun-plattforma og utbrotet ved Atlanten vidaregåande skule. I tillegg er fleire i nabokommunar også smitta, seier Neergaard.