33000 laks døde av oksygenmangel

Ålesundsrederiet Sølvtrans har fått varsel om et gebyr på 200.000 kroner etter at 33.000 laks døde i august på grunn av oksygenmangel. I varselet fra Mattilsynet står det at hendelsen er alvorlig og burde vært fanget opp tidligere. Feilen skal ha skjedd like etter at båttransporten startet, og burde ha vært oppdaget før brønnventilene ble lukket, står det i varselet. Administrerende direktør i Sølvtrans, Roger Halsebakk mener det er flere misforståelser i varselet og sier de venter på et nytt svar fra Mattilsynet. Han ønsker ikke å utdype saken noe mer.