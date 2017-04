Politistasjonssjef Per Karstein Røv sier at de vil avhøre mannen i løpet av dagen. Foto: Aina Rødal / NRK

Politiet fikk torsdag kveld meldinger om en mistenkelig mann, iført skuddsikker vest, som hadde satt fra seg en ryggsekk i kinolokalene i Molde.

Det var andre kinogjengere som tipset politiet, og dette utløste en væpnet aksjon der mannen ble pågrepet. Han har sittet i varetekt gjennom natten og vil avhøres i løpet av dagen.

– Det er voldsomt spesielt at han går med skuddsikker vest, og årsaken til at han gjør det må vi prøve å finne ut av, sier sjef for politistasjonen i Molde, Per Karstein Røv til NRK.

Ifølge rbnett.no er mannen tidligere dømt for volds- og narkotikaforbrytelser.

Bosatt i en annen del av landet

Den pågrepne kommer ikke fra Molde.

– Det er en 22 år gammel mann som er bosatt i en annen del av landet. Han har kommet til Molde i løpet av det siste døgnet, og vi må prøve å finne ut av hvorfor han har kommet hit, forteller Røv.

Det var oppførselen til mannen som fikk de andre kinogjengerne til å reagere.

– Han satte fra seg en ryggsekk inne i foajeen i kinoen, vandret rundt omkring, ut og inn av kinosalen og oppførte seg på en måte som gjorde at folk reagerte, sier stasjonssjefen.