– Et gledelig utsagn

Organisasjonen som kjemper mot deponiplaner på Raudsand i Nesset er svært glad for at Miljødirektoratet heller går for lagring i Porsgrunn. – Fra vår side har vi lagt vekt på faglige argument på hvorfor ikke Rausand er egnet. Saka er ikke avgjort, men for oss er dette et gledelig utsagn fra Miljødirektoratet, sier Kristin Sørheim, styreleder i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset». Miljødirektoratet sier de ikke har fått nok informasjon for å vurdere Rausand.