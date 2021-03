Kviterussland sitt Eurovision-bidrag er diska – for andre gong

EBU (Den europeiske kringkastingsunionen) avslo Kviterussland sitt bidrag til Eurovision Song Contest.

Det første bidraget blei for drygt for Eurovision, då songen hadde ein politisk undertone som strir mot reglane.

Den kviterussiske kringkastaren BTRC, som var ansvarleg for Kviterussland sitt bidrag til konkurransen, blei då bedne om å endra på bidraget for å sikra at det var i samsvar med reglane i konkurransen.

Ny song – same gruppe

«Etter dette sende BTRC ein ny song, av dei same artistane, innan ei avtalt tidsramme», skriv EBU.

Dei har granska songen nøye for å vurdera om den kunne vera med i konkurransen.

«Det blei konkludert at den nye innsendinga også var i strid med reglane i konkurransen», skriv EBU vidare før dei kjem med dommen:

«Sidan BTRC ikkje har sendt inn eit kvalifisert bidrag innan fristen, vil diverre ikkje Kviterussland delta i den 65. konkurransen av Eurovision Song Contest i mai».

Hyllar president Lukasjenko

Kviterussland sine to bidrag er frå gruppa «Galasy ZMesta».

Bandet skal ha blitt valt internt av kringkastaren BTRC, og ikkje ved nasjonal stemmegiving.

Bandet er også ei gruppe som hyllar president Aleksandr Lukasjenko.

Kviterussland sitt første bidrag til Eurovision Song Contest. Du trenger javascript for å se video. Kviterussland sitt første bidrag til Eurovision Song Contest.

I Kviterussland har det vore store protestar etter at Aleksandr Lukasjenko i august blei attvald, etter det opposisjonen meiner var omfattande valjuks.

Den første songen, «Ya Nauchu Tebya», blei kritisert for å ha ein tekst med politisk undertone, og skal håna demonstrantane som krev at Lukasjenko går av.

Eurovision har fleire reglar. Blant anna har dei ein regel om at bidraga ikkje skal vera av ein slik art at dei kan gje EBU og ESC dårleg omdømme. Ingen tekstar av politisk art er tillate.