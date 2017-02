Trening med influensa kan gi betennelse på hjertet

Professor Thor Edvardsen oppfordrer folk til å ta influensaen alvorlig. Konsekvensene kan være alvorlige hvis du ikke gjør det. Foto: Privat

Nye, spreke nyttårsforsetter passer dårlig med influensasesongen. Noen av oss trosser kanskje feberen og presser seg på trening. Det kan få alvorlige konsekvenser.

– Trener du med influensa kan du få betennelse på hjertet. Dette kan gi uregelmessig hjerterytme, akutt hjertesvikt og i verste fall død. Det farlige er at du ikke tar influensaen alvorlig. Da oppdages ikke betennelsen før den er akutt , sier professor Thor Edvardsen.

Han er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer ved Oslo Universitetssykehus, og understreker at det er flest pasienter med hjertebetennelse, eller såkalt myokarditt, under influensasesongen.

Hjertemuskelbetennelse (Myokarditt) Ekspandér faktaboks Fører til nedsatt funksjon av hjertet

Alle typer infeksjoner kan gi betennelse på hjertemuskulaturen

De vanligste forekomstene er gjennom virus eller bakterier, giftstoffer (toksiner)

Influensavirus kan gi hjertebetennelse

Ofte er årsakene ukjente til hvorfor man får det

Symptomer: feber, influensafølelse, hjertebank, tung pust, brystsmerter, besvimelser

Hjertemuskelbetennelse en av de vanligste grunnene til at unge mennesker med ukjent sykdom dør Kilde: Norsk Helseinformatikk

Rammer oftest de unge

Betennelsen kan i hovedsak ramme hvem som helst i alle aldre.

– Hjertebetennelse rammer tilfeldig, men ofte de unge, sier Helge Istad, medisinskfaglig rådgiver i hjertesykdommer i LHL. Foto: Privat

– Betennelsen er en av de få formene for hjertesykdom som rammer yngre vel så ofte som eldre. Unge og ivrige mennesker som ikke har tid til å bli friske, er spesielt utsatt. Konkrete årsaker til hvorfor folk blir syke vet vi dessverre lite om, sier Helge Istad.

Han er medisinskfaglig rådgiver i hjertesykdommer hos Landsforeningen for hjerte - og lungesyke (LHL). Diagnosen kan være vanskelig å stille fordi myokarditt kan oppstå på ulike måter fra person til person. Men blir man i dårligere form og har uregelmessig puls bør man være oppmerksom, understreker han.

Edvardsen bekrefter også at hjertebetennelse er utbredt hos unge. Hvert år får han inn minst én ung pasient med akutt hjertesvikt på grunn av hjertebetennelse. I de verste tilfellene ender dette med død. I læreboken «Kardiologi. En klinisk veileder», anslås det at fem til ti prosent av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge skyldes myokarditt. Norsk Helseinformatikk viser også til at hjertemuskelbetennelse er en av de hyppigste årsakene til plutselig død hos unge mennesker.

– Ikke ta sjansen

Konkrete tall på hvor mange som får myokarditt finnes ikke. Dette er fordi betennelsen ofte kommer i så svak form at den er vanskelig å oppdage. Du kan derfor ha hatt myokarditt uten å vite det.

– Akkurat hvordan og hvorfor man får det er vanskelig å vite. Men at influensaviruset er en stor påkjenning for kroppen vet vi godt. En hard økt kan derfor svekke immunforsvaret betydelig. Det er ikke lurt å utsette kroppen for dette når den allerede er redusert, sier Edvardsen.

Under helt milde former for hjertebetennelse kan det gå fint med en rolig joggetur. Men da bør man ha snakket med en lege først.

– Mitt råd er derfor at det ikke er verdt å ta sjansen. Blir influensaen verre, eller har den ikke gått over etter tre til fire dager bør man oppsøke lege, sier han.