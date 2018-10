Sykepleier hadde ikke råd til én eneste leilighet i Oslo

Lotte (23) er utdannet sykepleier, har fast jobb, tjener mer enn 450 000 kroner i året og vil kjøpe leilighet i Oslo.

Inntekten gir henne 1,7 millioner kroner i lån.

Det er lite verdt på eiendomsmarkedet i Oslo når man også må ta høyde for fellesgjeld.

Da Lotte søkte på hva hun kunne kjøpe, fikk hun 15 treff på Finn.no i hele Oslo.

Alle var garasjeplasser.

Ekskludert fra 99,7 prosent av boligmarkedet

Foto: Mohammad Mnawar / NRK

Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge er bekymret.

– En sykepleier, lærer eller politi med lønn på rundt 450 000 kroner kan kjøpe 0,3 prosent av boligene som blir solgt i Oslo. Det er i praksis nesten ingen, sier Dreyer.

Og det ser ikke mye bedre ut i andre store byer heller.

Lotte jobber både nattevakter og turnus i Oslo og vil derfor gjerne bo i hovedstaden – eller så nærme som mulig. Da hun satte seg ned med NRK for å søke etter leilighet tidliger ei høst, var det nærmeste hun kom med 1.7 millioner kroner Eidsvoll og Nannestad i Akershus eller Tomter i Østfold.

Da blir reiseveien fort over en time hver vei

– For en førstegangskjøper med normal inntekt som ikke har en mor eller far som kan hjelpe, er det nesten umulig å komme seg inn på boligmarkedet, sier Dreyer.

Halvparten får økonomisk hjelp hjemmefra

Statistisk sentralbyrå (SSB) sier at halvparten av boligkjøperne under 30 år får hjelp av foreldrene til finansiering. Slik hjelp er også vanlig for boligkjøpere i 30-årene.

Foreldrehjelp kan bidra til å øke eierandelene blant unge, men det kan også bidra til økte forskjeller i eierskap. Lene Sandvik / Statistisk Sentralbyrå

Det skaper et skille mellom de som kan få hjelp inn i boligmarkedet, og resten som må ty til leiemarkedet der de ofte må betale mer i leie enn de ville gjort i lån.

– Det at så mange i Norge eier egen bolig har vært en suksesshistorie. Man bruker lønnen sin på å nedbetale lån, så man sparer i egen bolig fremfor å betale leie hver måned. Modellen er så bra at også fremtidige generasjoner bør få ta del av den, sier Dreyer.

Men finansminister Siv Jensen (Frp) sier det er uaktuelt med egne ordninger for førstegangskjøperen.

Ikke noe drahjelp fra Siv Jensen i statsbudsjettet

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det aller viktigste vi gjør er å trygge folks økonomiske situasjon, men jeg går ikke inn og setter prisene på boliger. Det skjer i et marked gjennom tilbud og etterspørsel, sier Jensen før hun fortsetter:

– Vi har alle vært førstegangskjøpere i et boligmarked. Alle, meg inkludert, har opplevd det som et krevende hinder å komme over.