Brød er noe av det vi kaster mest av i Norge.

Enten du baker selv, kjøper brød i butikken eller benytter deg av restemat-appen «Too good to go», er det lurt å fryse det du ikke får spist opp.

– Merk fryseposen med hva det er og datoen. Brød holder seg seks til syv måneder i fryseren, forteller Torunn Nordbø, daglig leder av Opplysningskontoret for brød og korn.

Trenger hvile før frysing

Hjemmebakst må få rett temperatur før det kan fryses.

– La brødet stå på rist med et håndkle over til kjernen av brødet blir litt under 30 grader. Putt det i en brødpose og frys det ned, sier Fredrik Andersen, baker hos matforskningsinstituttet Nofima.

Du kan gjerne halvsteke brødet hvis det skal fryses, og steke det ferdig når brødet er tint og skal spises.

Hvor lenge brødet må halvstekes avhenger av hvor grovt brødet er, men en tommelfingerregel er cirka 75 – 80 prosent av steketiden.

– Du må steke vekk råranden, den lille deighinna under brødet. Hvis du ikke får en hul lyd når du banker på undersiden av brødet med knoken, har du ikke stekt brødet lenge nok, forklarer han.

Du må få den deigete delen i brødet godt nok stekt før du fryser det hvis du skal få et godt brød når du steker det igjen etter tining.

– Fryser du et halvstekt brød med rårand får du den ikke vekk igjen, advarer han.

Unngå sprekker ved tining

Når du har tatt brødet ut av fryseren skal det tine i romtemperatur. Hvis du tiner brødet for fort får det sprekker.

– Brød tiner fra utsiden og innover. Hvis det tiner for raskt i høy varme vil det være tint ytterst og frossent i midten. Da slipper skorpa og innmaten fra hverandre, så kommer sprekkene, forklarer bakeren.

– Har du defrost-funksjon på mikroen din kan du tine brød i den, sier Torunn Nordbø.

Har brødet veldig tykk skorpe kan det hjelpe å skjære av skalken før du fryser brødet.

– Da er det enklere å skjære det opp når det har tint. Men ikke kast skalkene da, de er jo ofte det beste på brødet, påpeker hun.

For å unngå svinn må du beregne hva som går med av brød i ditt hjem, og fryse det ned deretter. Har du masse som skal fryses, kan det lønne seg å fryse både hele brød og skiver. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

En stor familie kan gjerne fryse hele brød. Bor du alene og bare spiser noen få skiver i uka lønner det seg å skjære opp brødet før du fryser det.

– Da kan du ta ut så mange skiver du trenger på morgenen. De tiner raskt og gjør matpakka ferskere. Har du dårlig tid, kan du tine dem raskere i brødristeren, oppfordrer hun.

Rundstykker tempereres, fryses og tines på samme måte som brød.