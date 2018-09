Slik øker du verdien på boligen din

Førsteinntrykk har mye å si når du skal selge boligen din. Men hvilke oppgraderinger kan være økonomisk lurt å gjøre før et salg?

– Vi vet at det å bruke veldig mye penger på oppussing sjelden går i pluss. Det gjelder særlig kjøkken og bad, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund i Carl O. Geving.

Årsaken er at dette er rom som er dyre å pusse opp, men også at folk har forskjellig smak.

Heldigvis er det noen endringer som kan lønne seg:

1. Fiks overflater

Foto: KAROLINE BERGE HAMMERSMARK / NRK

Den billigste måten å øke verdien på, er å gjøre enkle overflatebehandlinger.

– Begynn med å skifte lister og feste løse ledninger, anbefaler Carl O. Geving.

I tillegg kan man få mye igjen for å slipe et slitt tregulv.

Fagdirektør i Norsk Takst Espen Fuglesang anbefaler å følge med på hva som trender av materialer og fargevalg.

– Min erfaring er at lyse farger er populært akkurat nå, sier han.

Med enkle grep kan kjøkkenet få et mer moderne preg.

– Har du en gammel ovn, bør du bytte til en induksjonstopp. Ny servant, blandebatteri og benkeplate gir også et friskere inntrykk, sier Fuglesang.

2. Bygg balkong

Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Å bygge balkong er en dyr investering, men ifølge ekspertene er det en lur en. Særlig gjelder dette sentrumsnære leiligheter.

– Å bygge balkong lønner seg nesten alltid. Folk er utrolig opptatt av å kunne ha sitt eget uteområde der de kan trekke frisk luft, sier Geving.

– Det vil selvsagt være aller best dersom balkongen er vestvendt og vender inn mot et rolig område eller en bakgård, sier Fuglesang.

3. Sett inn en peis

Foto: KAROLINE BERGE HAMMERSMARK / NRK

Dersom boligen ikke har en peis, kan det være smart å skaffe seg.

– Å sette inn en peis gir stort sett alltid en god gevinst fordi utgiften er nokså liten sammenliknet med folks betalingsvillighet, sier Geving.

Han sier at mange ønsker seg peis og at det gir et godt helhetsinntrykk av boligen.

– Folk forbinder peis med trivsel, noe som er veldig viktig. Det er et stort pluss å kunne fyre i peisen en kald vinterkveld, sier Fuglesang.

4. Lag et ekstra rom

Foto: Skermdump

Dersom det er mulig å lage et ekstra rom, er dette også ofte et lønnsomt prosjekt.

– Du trenger et vindu og stort nok areal til at det oppfyller kravene til et oppholdsrom, sier Fuglesang.

Man må også huske at en slik endring er søkepliktig.

Å flytte kjøkkenet inn i stua kan frigjøre plass til et ekstra rom, men ekspertene sier at dette nødvendigvis ikke er et lønnsomt prosjekt.

– Det er ofte en større operasjon enn man tror. Dessuten kan det bli dyrt hvis man må flytte vann- og avløpsrør, sier Geving.

I tillegg må man passe på at det ikke spiser opp for mye av stua og gir en lite romslig planløsning.

– Her må man veie kostnadene nøye opp mot hvordan resultatet blir, sier Fuglesang.

Han påpeker at åpne kjøkkenløsninger har blitt mindre populært de siste årene, og tror grunnen er at det krever et ryddig kjøkken.

– Det er ikke lett å slappe av i stua hvis du må sitte å se på en rotete kjøkkenbenk, sier han.

5. Stell i stand hagen

Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Du kan få mye igjen for å gjøre hagen fin og innbydende, ifølge ekspertene.

– Prøv å få mest mulig soltilfang, og bygg gjerne en platting dersom det passer tomta, sier Espen Fuglesang.

Han sier at en slik oppgradering fort koste opp mot 100.000 kroner, men trolig det vil være med å øke verdien mer enn det koster.

– Når du bygger platting, bør du tenke på å bruke vedlikeholdsfrie materialene. Tid er penger, og folk er ikke interessert i å bruke tid på å male plattingen, sier han.

6. Skaff gode tilstandsrapporter

Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Dersom du ikke har et nytt bad, kan en tilstandsrapport være viktig.

– Har du et gammelt eller dårlig bad, bør du bruke pengene på å få en fagmann til å se på det. Det virker avklarende for kjøpere, og du slipper å få trøbbel i etterkant, sier Geving.

Dette gjelder også det elektriske anlegget.

– Folk er veldig opptatt av at de ikke kjøper en brannfelle, og blir trygge av en god rapport, sier Fuglesang.

I motsetning til baderommet, kan det lønne seg å gjøre eventuelle utbedringer på det elektriske anlegget.