Midt på sommeren spretter det opp ugress fortere enn du rekker å si ... ugress! Dersom du ikke gidder å luke, kan billig eddik være løsningen.

– Jeg syns det er bra at eddik, som både er mer miljøvennlig og naturlig, kan fungere som et alternativ mot ugress en vil til livs. Det har de senere årene vært stor usikkerhet rundt det virksomme middelet glyfosat, som blant annet fins i plantevernmiddelet Roundup, sier Marianne Utengen, gartner i Hageselskapet, til NRK.

– Eddik har de siste årene seilt opp som et «vidundermiddel». Men som med alt annet bør vi begrense bruken til der det er helt nødvendig, selv «snilt» grønnsåpevann vil kunne ta livet av nytteinsekter hvis det brukes feil, sier Marianne Utengen. Foto: Det norske hageselskap

Blir gult over natta

NRK.no har testet ut hva eddiken er god for, og ugresset blir faktisk gult over natta.

Blandingsforholdet kan du prøve deg litt fram til. Kjøper du 35 prosent eddikessens i matbutikken, står det på flaska at blandingsforholdet skal være halvparten vann og halvparten eddik. Men ugresset blir gult med svakere blandingsforhold også.

En halvliters flaske med 35 prosent eddikessens koster ofte mellom 30 og 40 kroner i matbutikk. Husk at du må bruke hansker når du jobber med så sterk eddik.

SÅNN GJØR DU DET: Bland ut 35 prosent eddik med helt vanlig vann, i blandingsforholdet 50:50. Prøv deg fram med svakere blandinger. Foto: Maria Elsness / NRK

– Jeg bruker selv eddik til ugressbekjempelse. Jeg bruker 35 prosent blandet ut med to deler vann. Men jeg har også brukt sju prosent ublandet eddik, forteller Mette Stensholt Schau, tidligere programleder i hageprogrammet Grønn glede.

Men blir ugresset borte, og ikke bare gult?

– Det kommer an på ugresset, og hvor stort det har fått vokse deg. En stor bestand av velvoksne tistler eller skvallerkål vil ikke bli borte av en omgang eddik. Men er vi tidlig ute og sprøyter små planter, er sjansen stor for at vi faktisk tar knekken på dem, sier gartner Marianne Utengen.

– Særlig stor er effekten av eddik på de vi kaller frøugress, for eksempel vassarve, som kan være et besværlig ugress i grusganger, fortsetter hun.

VIRKER: Ingen tvil om at ugresset faktisk blir gult av eddikvann. Foto: Maria Elsness / NRK

Spray i sol og tørt vær

Hageekspertene anbefaler deg å spraye med eddik når det er sol og tørt vær. Og det er lurt å unngå å få eddik på planter du ikke vil skade, så tenk på hvor du treffer.

– Gå tett på ugresset, og la stå til det er gult. Om du vil luke bort restene hvis det er skjemmende, så gjør du det, råder Schau.

Fremtiden i våre hender mener også at eddik er innafor å bruke.

– Eddik kan være et helt greit alternativ til Roundup. Eddik skader imidlertid de fleste vekster det sprayes på, så det fungerer best når det ikke er annen beplantning rundt, for eksempel i grus og mellom heller på gårdsplasser, sier fagsjef Håkon Lindahl.