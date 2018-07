Slik får du myggen til å stikke av

– Det har vært mye snakk om at det er myggår i år, men det er alltid myggår, sier forsker ved Folkehelseinstituttet Preben Ottesen.

Han sier at det er flere flommygg i år, men at de bare holder til noen steder i landet. For de fleste skal det være omtrent like mye mygg som i fjor.

Forsker ved Folkehelseinstituttet Preben Ottesen sier at det er mer flommygg i år, men at det ellers er omtrent like mye mygg som ifjor. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Man husker soldagene da myggen ødela, men ikke regndagene hvor myggen holdt seg unna. Mygg er litt psykisk fordi folk irriterer seg over dem, sier han.

Myter

Myggår eller ikke, det er alltid greit å vite hvordan man holder dem lengst mulig unna.

– Jeg vil først nevne mytene, for dem er det nok av, sier Ottesen.

– Hvitløk hjelper ikke, sier han.

– Og ikke sitrusfrukter, sier pensjonert insektforsker Reidar Mehl.

Men det er heldigvis noen ting som skal hjelpe for å få dem til å stikka av.

I tillegg til å bruke myggspray, har forskerne noen tips:

1. Kle deg i hvite klær

Myggen flyr helst mot mørke, svarte objekter. Derfor kan hvite klær gjøre deg mindre attraktiv for den, i følge Reidar Mehl. Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Det mest effektive mot myggstikk er å gå med klær som myggen ikke stikker gjennom.

– Det må være en viss tykkelse på klærne. Det finnes også myggklær dersom du skal være i særlig utsatte myggområder, sier Ottesen.

Han sier ankelområdet er særlig utsatt.

– Myggen flyr mot mørke, svarte objekter og i mindre grad mot lyset. Kle deg derfor i hvitt hvis du vil unngå mygg, sier Mehl.

2. Skaff deg myggnett

Hvis du tror myggnett kun er for turer til det tropiske utland, må du tro om igjen. Det kan man få god bruk for i Norge.

– Skaff deg et nett du kan ha over hodet. Da kan du ha det i senga, på båttur eller på verandaen, sier Ottesen.

Mehl har selv et myggnett han bruker når han er på fjellet eller i områder med mye mygg.

– Noen steder får du mygg inn i munnen bare du puster. Det er veldig fornuftig å ha netting der det er mye mygg, sier han.

3. Myggmagneter

En myggmagnet kan være veldig effektiv fordi den suger til seg mange mygg. Foto: Reidar Mehl / Privat

Myggmagneter har en vifte som suger til seg mygg og blåser dem inn i et stort nett.

– De er veldig effektive, men det er fremdeles mange mygg igjen til å stikke deg, sier Mehl.

Ottesen sier at de ikke holder myggen unna, men fanger den.

– Fordelen er at den ikke er giftig, men slike maskiner kan være veldig kostbare, sier han.

4. Myggspiral- eller tabletter

Det finnes myggspiraler- og tabletter mot mygg. De skal inneholde stoffer som holder myggen unna.

– De pleier å fungere, men vær klar over at man også kan få dette stoffet i lungene. Og det er ikke akkurat helsekost, sier Ottesen.

Myggtabletter skal ofte legges på en varmeplate som deretter avgir giftige stoffer for myggen.

– Dette pleier å være veldig effektivt, men husk å velge noen som er lovlige i Norge. De kan nemlig være veldig sterke, sier Mehl.

5. Tenn bål

Mygg liker ikke bålrøyk, og det kan være et lurt triks for å holde den unna. Foto: Privat

Et gammelt triks er å tenne bål. Røyken holder nemlig myggen unna.

– I gamle dager var det bare det man hadde. Det virker kanskje litt, men holder ikke myggen helt unna, sier Ottesen.

– Sigarettrøyk holder nok myggen unna, men det vil jeg ikke anbefale personlig, sier Mehl.