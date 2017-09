Den deilige sensommeren kan fort bli ødelagt av mygg, men det er ikke tilfeldig at den dukker opp nå.

– Myggens aktivitet er væravhengig og føles mest plagsom på varme, vindstille, lune kvelder. I regn og blåst er de mer i ro, sier Preben Ottesen, avdelingsdirektør ved skadedyrkontrollen ved Folkehelseinstituttet.

Myggen er mest hissig på varme, vindstille kvelder, sier Folkehelseinstituttets Preben Ottesen. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Ikke klø deg til blods

Det beste du kan gjøre, er å la stikkene dine få være i fred.

– Ikke klø deg til blods, det er best. Da kan man få sekundære infeksjoner. Sekundære infeksjoner betyr at de ikke kommer fra myggen direkte, slik som malaria, men skyldes at klø-såret blir forurenset med bakterier som begynner å gro der. Det som folk kaller «verk».

Mange er ekstra plaget av myggstikk og da er det godt med noe som kjølner myggstikkene. Foto: Maria Elsness

Han har følgende råd til deg som klør:

– Om man plages, smør på en kløedempende salve.

Myggen klekkes på våren, men vi har også noen arter som kalles flommygg, noe som kan gi ekstra mye mygg i områder med flom, forklarer Ottesen.

Kaldt og vått

Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i Astma- og allergiforbundet, har følgende råd til deg som klør som besatt, et triks hun selv bruker når myggen er ekstra hissig.

Et vått og kaldt håndkle på stikkene, kan lindre kløen. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Flere synes det er lindrende med en kald klut eller et kaldt håndkle som man har kjølnet ned med vann. Myggestikk blir ofte varme, og man opplever at det sprenger ubehagelig på stikkestedene. Da kan kalde omslag hjelpe, sier hun.

Hun forklarer at det har noe av den samme effekten som å ta en kald klut i nakken hvis man har feber, eller kjøler ned andre steder man har smerter.

– For er det noe som er vanskelig, så er det å unngå å klø.

Du kan også være allergisk mot mygg, og vil kanskje oppleve å bli ekstra hoven og varm i huden.

Anna Bistrup i Astma- og Allergiforbundet har flere råd mot kløe. Foto: NAAF

– Noen kan oppleve at de har en allergisk reaksjon på mygg. Hvis man opplever symptomer som svimmelhet, kvalme, blodtrykksfall og pustebesvær bør man oppsøke lege. Da kan det være aktuelt å utstyre deg med en adrenalinpenn.

Er du veldig plaget av mygg, bør du også dekke deg til med langbusker som du stikker ned i sokkene, smøre deg inn med myggolje og ta på med kløstillende midler, er hennes anbefaling.

– Du kan også ta en allergitablett hvis du synes det lindrer, sier hun.