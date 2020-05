Slik avslører du en «catfish»

NRK fortalte i går om hvordan en mann i 30-årene prøvde å lure til seg nakenbilder av unge kvinner på Tinder og Instagram. Mannen utga seg for å være en lesbisk kvinne ved navn Silje, for å vinne tillit hos kvinnene.

I 2018 ble Tove Løken svindlet for 400 000 kroner av en mann som utga seg for å være en annen.

– Man tenker at man er for smart til å falle for svindlere. Men det kan skje med alle, sier hun.

Denne opplevelsen tok nesten rotta på meg. Den var brutalt tøff. Jeg har nok aldri følt meg så ydmyket, så skamfull, så redd, så sint noen gang i hele mitt i alle fall voksne liv. Tove Løken / datingsvindel.com

Erfaringen har gitt henne det hun kaller en «innebygd radar», slik at hun nå klarer å gjenkjenne falske profiler.

Tove Løken har tidligere stått frem i media for å unngå at flere blir ofre for svindlere. Foto: Privat

– Det var røde flagg hele veien, men jeg valgte ubevisst å overse dem. Jeg ville så gjerne tro at jeg hadde dette fine mennesket i livet mitt og at det han sa var sant, sier Løken.

Etter at hun avslørte svindelen, lagde hun nettsiden datingsvindel.com for å hjelpe andre nordmenn. Her deler hun åpent om hvordan det var å forelske seg i en svindler.

Hun har også samlet informasjon fra politiet og andre eksperter for å lage en liste over faresignaler man bør være bevisst på.

NRK forklarer Hva er en «catfish»? for svar «Catfish» er det engelske ordet for fisken malle, men i dagens populærkultur kan ordet også bety noe helt annet. En «catfish» er en person som utgir seg for å være noen hen ikke er på nettet. De lurer sine ofre ved å lage seg falske profiler på sosiale medier eller datingtjenester ved hjelp av oppdiktede identiteter og stjålne bilder. Motivet til en «catfish» kan være økonomisk svindel, følelsesmessig manipulasjon og overgrep. Uttrykket «catfish» ble brukt i en amerikansk dokumentarfilm fra 2010, der filmmaker Nev Schulman oppsøker en ung kvinne som han har innledet et romantisk forhold med gjennom Facebook. Kvinnen viser seg å være en helt annen person enn den han tror. I 2012 kom MTV-serien Catfish som nå er i sin åttende sesong. Her hjelper filmakeren seere til å oppsøke og konfrontere mennesker som har forsøkt å lure dem. Slik avslører du en «catfish» Forrige Neste

Røde flagg du bør være obs på

Personen ber deg om nummeret eller e-posten veldig kjapt Målet er å flytte samtalen vekk fra Facebook, Instagram og datingsider Disse plattformene sletter falske profiler og svindleren vil ikke miste muligheten til å kommunisere med deg når de først har fått deg på kroken

Komplimenter og kjærlighetserklæringer Personen er ofte aktiv og noen ganger aggressiv i forføringen Komplimentene er grandiose og svulstige Vær skeptisk hvis de kommer med kjærlighetserklæringer og lovnader veldig tidlig



– Folk forelsker seg ikke i personer de kun har snakket med på nett i løpet av tre–fire dager. Vær realistisk, advarer Løken.

Selv erfarte hun at dikt og fine ting som «kjæresten» hadde skrevet til henne, var stjålet fra nettsider.

Profil- og nakenbilder Vær skeptisk hvis personen har få bilder på profilen eller hvis bildene virker veldig profesjonelle Bruk bildesøketjenester som Google Reverse Image Search og Tineye for å se om bildene faktisk tilhører personen Vær obs hvis personen uoppfordret sender deg nakenbilder og i hvert fall hvis de ber om bilder av deg i retur. Bildene kan være stjålet fra andre som ikke vet at bildene deres blir misbrukt

Kun tilgjengelig når det passer dem Personen kontakter deg, men tar ikke telefonen når du ringer De er ofte på reisefot eller jobber/bor i utlandet De er utilgjengelig på grunn av noe uventet hver gang dere avtaler å møtes ansikt til ansikt

Ber deg om penger eller tjenester Dette er det tydeligste tegnet på at den du snakker med mest sannsynlig er en svindler De vil manipulere deg og gi deg skyldfølelse hvis du avslår Typiske unnskyldninger: Trenger penger for å komme og besøke deg Er syke eller så er det er sykdom i familien Trenger å låne penger i en kort periode mens de venter på tilgang til egne penger



Ved å skape et romantisk bånd, gir svindleren offeret en falsk følelse av trygghet. Illustrasjon: Marco Vaglieri / NRK

– Vil heller tro på bedrageren enn banken

Vidar Espeland Eide er leder for informasjonssikkerhet i Sparebank 1 Utvikling. Hans team bistår bankene i å oppdage mistenkelige overføringer.

Det er egenskaper ved visse utbetalinger som gjør at bankene fatter mistanke, men Eide ønsker ikke å gå inn i detaljene av frykt for at kriminelle skal få innsideinformasjon.

– Men jeg kan si at det sjelden dreier seg om KID-betalinger, sier han.

Svindlerne bruker god tid på å opparbeide tillit. Ved å skape et romantisk bånd, gir de offeret en falsk følelse av trygghet.

Problemet er dessverre at noen heller velger å tro på bedrageren, sier Anne Dybo, rådgiver i Økokrim. Foto: Lasse Lerdahl

Nettopp dette gjør jobben til sikkerhetskonsulent Endre Sæther mye vanskeligere. Hans jobb er å fortelle kunder at de har blitt utsatt for svindel.

Ofte vet ikke kundene at de har blitt lurt. Andre ganger nekter de å tro på ham.

– Noen lyver når vi tar kontakt. De sier at de har møtt vedkommende som de skal sende penger til, sier han.

Dersom banken ikke klarer å overbevise kundene om at de er utsatt for svindel, kontaktes Økokrim.

– Det kan være en oppvekker at politiet ringer. Problemet er dessverre at noen heller velger å tro på bedrageren, sier Anne Dybo, rådgiver i Økokrim.

Ukentlig ringer hun til nordmenn for å fortelle dem at «kjæresten» ikke er personen den utgir seg for å være.

– Vi forsøker å realitetsorientere dem ved å vise frem bevis. Men noen er blitt så manipulerte at svindleren klarer å fortsette å overbevise dem om at de er ekte vare, sier Dybo.

Svindlerne utgir seg ofte for å være militære/tidligere militære, suksessrike businesspersoner, kunstnere og frie sjeler som søker nye bekjentskaper. Illustrasjon: Marco Vaglieri / NRK

Mørketall og skam

Tall fra Økokrim viser at 683 norske kvinner og menn i 2018 sendte minst 266 millioner kroner til kjærlighetssvindlere. Men det er store mørketall på grunn av ofrenes skam.

– Ofre opplever det som problematisk å anmelde svindelen til politiet, fordi de føler seg uglesett, sier Løken.

Det kan være vanskelig å forstå omfanget av skadene som offeret kan sitte igjen med.

– En ting er det økonomiske, men mange sitter også igjen med kjærlighetssorg og skam. Ofre kan få alvorlige psykiske skader som depresjon og PTSD, sier Løken.

Hun mener at folk som stempler ofrene som dumme, naive og grådige, bidrar til stigmatiseringen.

– Da jeg ble svindlet, måtte jeg selv bearbeide det som hadde skjedd. Jeg var redd for hva familien ville si, og jeg skammet meg. Jeg kom meg gjennom det ved å lage nettsiden for å hjelpe andre, sier hun.