Hvem er Silje?

S Silje: Du er VAKKER og KUL

Meldingen er sendt på Instagram, og kommer fra en ukjent kvinne.

To dager inn i samtalen sender hun et bilde av seg selv, barbrystet fra badekaret.

Det er 21. november 2019. Hun heter Silje og har en appelsinbåt i munnen på profilbildet. Resten av sitrusfrukten ligger som en tennisball i hånden hennes, med lillefingeren spent over det hvite bindevevet. Den innlysende fittereferansen må være med overlegg. Hun har grønne øyne, brunt hår og lukket profil.

S Silje: Er du skeiv? 👍🌈 K Kaja: Har aldri «vært det», men åpnet tinder for jenter nylig. S Silje: Flytta nettopp fra Paris til Oslo. Kan saktens trenge ei flørt som viser meg rundt. K Kaja: Hva gjorde du der?:) S Silje: Levde, skrev bok, sang, dansa. Jeg er fra Paris, forøvrig.

I samtalen på Instagram er Silje innsmigrende, samtidig som den pågående tonen er forlangende. Hun kjører på med spørsmål som skal lede raskest mulig frem. Det står i sterk kontrast til famlingen jeg forbinder med nettdating. Vi egger om overtaket. I et forsøk på å hevde meg, legger jeg tid mellom hvert svar. Hun gjør det samme.

Jeg heter Kaja Kirsebom og er journalist i NRK. Tidligere denne høsten opprettet jeg en profil på dating-appen Tinder, for å treffe folk, kanskje en mulig kjæreste. Det viste seg å bli mørkere enn jeg hadde trodd.

Men denne flørten oppsto ikke på Tinder, den utfoldet seg i innboksen på Instagram. Jeg kommer tilbake til hvorfor Tinder er viktig siden.

Jeg er nysgjerrig på hvem Silje er og ber om å få følge den private profilen hennes.

K Kaja: Skal du godta forespørselen min om å følge deg?😌 S Silje: Oi, ja seff!!

Silje åpner profilen sin for meg. Er hun morsom? Jeg lurer på slags type bilder hun er tagget i, og om vi har felles venner.

Hun har publisert syv bilder og har 77 følgere, jeg kjenner til noen av dem. Det første bildet hun publiserte var appelsinbildet. Det ble lagt ut i sommer. I bakgrunnen av bildet står et keyboard opp mot veggen. I biografien hennes står det: «Åse Kleveland er mitt spirit animal».

Det strake kjevepartiet og det mørke håret kan minne om artisten og den forhenværende kulturministeren, Åse Kleveland. Det er ikke bare referansene til Silje, men også språket og formuleringer, som hinter om at vi kunne tilhøre samme miljø.

Jeg skriver til en bifil venninne og spør om hun opplever at kvinner som treffer kvinner er mer direkte på dating-apper. Svaret er nei. Hennes erfaring er at kontakten i begynnelsen ofte kan være seig og reservert.

Silje virker ikke særlig reservert. Og så er det den litt krampaktige setningen:

«Levde, skrev bok, sang, dansa. Jeg er fra Paris, for øvrig». Er det ikke litt ... mye? Noe som skurrer?

Silje skriver for godt norsk til at det kan være kverna gjennom Google Translate. Hun er åpenbart ikke en av de algoritmiske scam-profilene som stadig dukker opp fra intet og følger en på Instagram. Men hvem er hun?

Jeg forsøker å avtale en date.

K Kaja: Men la oss treffes en dag. Kan ikke garantere at jeg lever opp til forventningene, men har trolig en like stor respekt for Åse Kleveland:) S Silje: Ja, la oss!! S Silje: Jeg har badekar.

Jeg spør hvor hun bor. Hun svarer en bydel sentralt i Oslo. Det tar nesten to døgn før jeg hører fra henne igjen:

S Silje: Badekaret hilser💦

Hun sitter i badekaret og smiler. Bildet er kuttet under nesen og over nippelen. Hun vil at jeg skal «Bli med oppi» og skriver «Send meg no🍒”.

Sist noen ba meg om nakenbilder var da jeg og to venninner skrev og spilte biljard over nett med fremmede på chatterommet Jippii. Dette var etter skoletid på starten av 2000-tallet, under en lovløs, men likevel, mer uskyldig tid på nettet. Jeg blir mistenksom – hvem er det som ber en fremmed som man skal på date med om nakenbilder, før man i det hele tatt treffes?

Silje er sammensatt, tilbakeholden og ivrig på samme tid. Hun har en bakgrunnshistorie, en fortelling om seg selv, men er den ikke litt flat? Som en bi-karakter i en roman, som blir neglisjert av forfatteren.

Illustrasjon: Marco Vaglieri / NRK

Jeg har en følelse av at kontakten med Silje kan utvikle seg til noe mer.

Ikke til en relasjon. Men kanskje til en artikkel om en falsk profil på Instagram som lurer til seg nakenbilder.

Jeg bestemmer meg for å la henne sette tonen for samtalen vår. I chatten skriver jeg det jeg tror hun vil høre, samtidig som jeg stiller spørsmål og forsøker å avtale et møte.

Jeg sitter i den mørkeblå sofaen hjemme en lørdag kveld og løfter opp litt av T-skjorten min. Jeg passer på at ansiktet ikke kommer med, og tar et bilde. Det er bare bryst, og jeg er komfortabel med situasjonen, selv om bildet skulle komme på avveie. Jeg sender det til Silje.

Hun reagerer fort.

S Silje: Bella!!

Knapt et minutt går før jeg får et nytt bilde. Iført rosa truse fotograferer hun seg selv i speilet med mobilen.

Bildet er avtegnet og justert for å beskytte den originale kilden. Illustrasjon: Marco Vaglieri / NRK

Niplene er stive og ansiktet skjult. Hun står på et beige vegg-til-vegg-teppe. Hvem er det som fremdeles har sånt? Er det ikke gulvbeleggets svar på palmeolje – altså helseskadelig? Vegg-til-vegg-tepper suger til seg støv, flekker og skitt, og holder på det. Likevel er det ganske vanlig å ha i England og USA. For all del – hun kan bo i en leilighet med oppussingsbehov. Bildet kan være tatt i utlandet, men det kan også være stjålet.

K Kaja: La oss treffes neste helg S Silje: Ja!! S Silje: Send mer😤🤯

Jeg sender et bilde fra da jeg var på stranda i sommer og tenker at jeg strekker meg hit, men ikke lenger.

Hun sender et nytt bilde fra badekaret. Hun ligger på magen. En sprettrumpe stikker opp fra badeskummet. Flisene på baderommet hun sender fra har endret farge fra lys grønn og svart til rosa.

Bildet er avtegnet og justert for å beskytte den originale kilden. Illustrasjon: Marco Vaglieri / NRK

Kaja: Du er deilig K Kaja: Gleder meg til å se deg irl (In real life).

Hun følger ikke opp. Silje har overtenning og sender et bilde som er tatt fra brystet og ned. Hun ligger på en lys skinnsofa. Puppene hennes strutter i liggende posisjon. Over dem har hun så vidt spent fast en lodden, rosa slåbrok, og om venstre ankel har hun tatovert en slags ring som omkranser den.

Bildet er avtegnet og justert for å beskytte den originale kilden. Illustrasjon: Marco Vaglieri / NRK

S Silje: Send et bilde😤🥰

Silje har blitt frekk. Hun sender enda et bilde. Denne gangen slanger hun seg naken rundt i sengen. Dagslyset treffer den ansiktsløse kroppen. Klokken er 21:50, det er november. Hun må ha et helt arkiv.

Jeg forklarer at jeg ikke er komfortabel med å sende flere bilder, og legger til: «jeg vil gjerne treffe deg irl<3».

K Kaja: Har en følelse av at du er ganske god på å forføre S Silje: Jeg er en ener🙊🙈

Silje vil! ha! flere! bilder! Jeg gjentar at jeg ikke vil sende flere fra meg. Hun er standhaftig: «Hvis du ikke har med ansiktet går det bra? Det er min filosofi».

Jeg parerer med å spørre om når vi skal treffes. Hun spør om det passer til helgen. Vi snakker om den kommende fredagen, og i det jeg tror vi har en avtale, skriver hun: «Må sjekke en avtale, men oui!!!” og sender en kort video av en kvinne som tar på seg selv.

Silje går gjennom Instagram-profilen min og liker haugevis av gamle bilder.

Kaja: Haha, du er helt over hele profilen min K Kaja: Har du ny profil? Silje: Oui S Silje: Jeg har nesten ingen apper, haha *stolt*

Silje hevder at hun ikke har vært på Instagram før. Det er vanskelig å tro at en som synger, danser og skriver bøker i slutten av 20-årene, ikke har hatt en profil på Instagram for å promotere egen kunst.

Morgenen etter tar jeg T-banen til jobb. Jeg slår på PC-en, trakter kaffe og går inn på profilen til Silje på Instagram for å lagre bilder og informasjon fra profilen hennes.

Alle bildene er borte og samtalen vår er slettet.

HVEM ER SILJE?

Det eneste som er igjen etter Silje, er en ribba Instagram-profil.

Også den forsvinner utover dagen. I redaksjonen min i NRK, «Undersøkende nett», forteller jeg kollegene mine om chatsamtalen med Silje. Jeg lurer på om hun vil la høre fra seg, om vi fremdeles har en avtale den påfølgende fredagen.

Kollegene mine og jeg diskuterer om det ville være trygt å treffe henne på et offentlig sted, hvis de andre holdt seg like i nærheten. Flere av dem tviler på at Silje i det hele tatt finnes.

De neste dagene gjør vi søk for å kartlegge profilen. Da samtalen med Silje pågikk, lagret jeg noen skjermbilder. Blant dem, bildet hvor hun er iført lodden, rosa slåbrok. Vi kjører slåbrok-bildet gjennom et såkalt reversert bildesøk med verktøyet, Reveye. Med det kan vi søke spesifikt etter bildet på vestlige, russiske og kinesiske søkemotorer. Vi finner igjen bildet på flere utenlandske pornonettsider.

Vi gjør et tilsvarende søk på Instagram-bildet med appelsinen. Det viser seg å være et foto tatt av den amerikanske indiepop-musikeren Caroline Polachek.

Jeg kommer over en Facebook-konto som bruker det samme bildet. Facebook-kontoens navn er relatert til Silje. Av hensyn til personvernet kan vi ikke oppgi navnet her.

Facebook-profilen ble opprettet i 2013 og i om-delen står det «kjønn: kvinne» og at hun jobber for medieselskapet Vice. Det står også at hun har studert ved Universitetet i Oslo og ved den franske høgskolen INSA i Lyon, en høgskole i toppsjiktet for ingeniører. Vi leter på Linkedin og på nettsider tilknyttet den franske skolen, men finner ingen med navnet som ligner Siljes.

Kontoen har operert med ulike profilbilder, men 28. desember 2017 ble Facebook-kontoens profilbilde endret til det av Caroline Polachek med appelsinen. Samme dag delte kontoen denne kommentaren:

«Metoo var det viktigste som skjedde i 2017. Men jobben er ikke gjort» av Aftenpostens forhenværende kulturredaktør, Sara Sørheim.

Det er ikke bare profilbildet som har skiftet. Kontoen har også endret navn ved flere anledninger.

Selv om Instagram-profilen til Silje er slettet, har den som alle andre profiler på sosiale medier, etterlatt seg spor. Et titalls personer som ble fulgt av Silje, og selv fulgte kontoen, kommer opp i søket. De fleste er kvinner.

En mannlig bekjent av meg hadde også kontoen blant sine følgere. Jeg spør ham om han kjenner igjen profilen og sender to skjermbilder.

X X: Hm, ringer ingen bjeller

Vi finner en YouTube-profil med samme brukernavn som Facebook-profilens første brukernavn fra 2013. En kollega går gjennom publiseringer og sider Facebook-profilen har likt. Mange av disse sidene er relatert til norsk kulturliv.

To dager etter disse søkene, kontakter jeg en kvinne som hadde fulgt Silje på Instagram. I denne saken kaller vi henne Eline, hennes egentlige navn er anonymisert.

Jeg forklarer at jeg er journalist og vil avdekke hvem som står bak Silje-kontoen. Eline forklarer at de hadde matchet på Tinder, og at Silje hadde foreslått å flytte samtalen til Instagram.

– Vi skulle egentlig på tinderdate, skriver hun.

Eline hadde vært nysgjerrig på Silje, men syntes også at hun hadde virket «rar hele tiden». Da hun plutselig fikk tilsendt nakenbilder «veldig ut av det blå», sluttet Eline å svare.

Eline hadde lagt merke til at de fleste av følgerne til Silje var kvinner.

– Jeg tenkte kanskje at det var folk på Tinder som hun gjorde det samme med.

Silje har altså en profil på Tinder. Eline forteller at Tinder-profilen fremdeles finnes. Hun tar skjermbilder av profilbildene. I alt er det fem stykker. Alle viser seg å være av den amerikanske artisten Caroline Polachek.

På Tinder er Silje 28 år. Hun oppgir at hun er forfatter og at hun har studert ved Paris Collage of Art (som i virkeligheten skrives: Paris College of Art). Jeg lurer på om Silje også kunne ha funnet meg via Tinder.

Slik så Siljes profil på Tinder ut:

Silje sendte fra seg nakenbilder og ville at Eline skulle gjøre det samme. Det gjorde hun ikke.

Plutselig forsvinner Facebook-kontoen til Silje. Det samme gjelder Youtube-kontoen. Det hersker en slags panikk i redaksjonen, har vi dokumentert alt vi trenger?

Kvinnene vi kontakter de neste dagene forteller like historier. Det hele minner om en endeløs repetisjon av «copy/paste»:

De har blitt kontaktet av Silje over Tinder og Instagram. I åpningsreplikkene kaller hun dem for vakker, før hun spør «Er du skeiv? 👍🌈”. Silje er ofte ny i byen og har leilighet med badekar. Hun omtaler seg selv som en «rockestjerne» eller forfatter som nylig har flyttet til Oslo eller Bergen fra Paris. Av og til omtaler hun seg som et «diplomatbarn» som har bodd over HELE verden. Hun kaster om seg med begreper som «bella», «oui» og «mademoiselle». Hun er veldig stolt over å ha få apper, og inviterer kvinnene til å følge henne på Instagram. Der sender hun som regel nakenbilder til kvinnene uten å ha blitt oppfordret til det.

Vi vet at Silje har operert på Tinder og Instagram, samt at hun hadde en Facebook-konto. Vi har nå snakket med elleve kvinner, ti av dem har vært i kontakt med en eller flere av kontoene. En av disse kvinnene sender oss skjermbilder fra Siljes følgerliste på Instagram. Bildene ble tatt da 48 personer fulgte Silje.

Dette kan være mye større enn vi har trodd: Hvorfor skulle noen følge en lukket profil til en person som ikke eksisterer, med mindre de hadde kontakt?

Vi sitter i redaksjonen og jobber, da Ruben kommer småløpende. Ruben er datajournalist og roper ut URL-en som hører til Siljes Facebook-konto. På Facebook er som regel URL-en navnet du opprettet kontoen din under: https://www.facebook.com/fornavnet.etternavnet.

På Siljes Facebook er URL-en noe helt annet enn navnet hennes. Den har fremdeles det originale navnet til personen som opprettet profilen i 2013. Men med en tvist. Navnet står baklengs.

Vi stokker om på bokstavene. Nå har vi plutselig et fornavn og et etternavn. Et navn vi kjenner.

Husker du at Silje også ble fulgt av en mann jeg kjenner?

Han som skrev: «Hm, ringer ingen bjeller»?

Det er ham.

Et lite feilgrep, noe så banalt som hans eget navn stavet baklengs i adresselinja på Facebook, avslører ham.

Jeg ble veldig overrasket. Slik jeg kjente ham, hadde jeg vanskelig for å tro at han sto bak. Dessuten hadde jeg vært så innstilt på at Silje faktisk var en kvinne.

Silje er en mann i begynnelsen av 30-årene, som er bosatt i Oslo. Vi hadde en kortvarig relasjon for flere år siden.

Vet han nå at vi er på sporet av ham?

Illustrasjon: Marco Vaglieri / NRK

«Catfishing» er det engelske begrepet for hva denne mannen har drevet med. Det finnes enda ikke et tilsvarende norsk ord.

Dette er en «catfish» Ekspandér faktaboks «Catfish» er det engelske ordet for fisken malle. I dagens populærkultur kan ordet også bety noe helt annet.

En «catfish» er en person som utgir seg for å være noen hen ikke er på nettet.

De lager seg falske profiler på sosiale medier eller datingtjenester ved hjelp av oppdiktede, eller andre personers identiteter og bilder.

Motivet til en «catfish» kan være økonomisk svindel, følelsesmessig manipulasjon og overgrep.

Uttrykket «catfish» ble brukt i en amerikansk dokumentarfilm fra 2010, der filmmaker Nev Schulman oppsøker en ung kvinne som han har innledet et romantisk forhold med gjennom Facebook. Kvinnen viser seg å være en helt annen person enn den han tror.

Dokumentaren ble en internasjonal suksess.

I 2012 kom MTV-serien Catfish som nå er i sin åttende sesong. Kilde: MTV.com

INNRØMMELSEN

Det er søndag 1. desember. Første søndag i advent. Telefonen varsler ny melding. Mannen bak «Silje» har skrevet til meg via Facebook.

Jeg skummer gjennom meldingen. Den dekker skjermen nesten fem ganger når jeg blar. Jeg tar skjermbilder, i tilfelle han skulle slette alt.

«28. oktober opprettet jeg en falsk profil på Instagram og ga meg ut for å være en norsk dame ved navn Silje. Bildene er av den amerikanske kjendisen Caroline Polachek. Intensjonen min var å bli opphisset av å sende meldinger til kjente, ekskjærester og andre»

26. november hadde han slettet kontoen i det han kaller «etisk panikk». Dette var dagen etter at jeg sendte meldingen, hvor jeg spurte om han kjente til «Silje».

«Jeg tar nå kontakt med alle jeg husker å ha chattet med. Det er snakk om rundt 15 stk. ... Bildene ble slettet sammen med profilen».

Facebook-profilen hadde blitt opprettet for et annet formål seks år tidligere. Den hadde han siden tilpasset Siljes persona for å få laget en Instagram-profil.

«Jeg er opptatt av å være helt ærlig her, og ikke si noe jeg ikke kan love. Dette kan ikke skje igjen.»

Han har dårlig samvittighet. Han skriver at han sliter med nære relasjoner og at han føler på mye tomhet.

«Jeg har en destruktiv side, et behov for å tøye strikken...Jeg er vettskremt for denne destruktive siden, fordi den går midt imot mine egentlige verdier, og jeg forstår ikke helt hvordan siden kommer fram.»

I meldingen forteller mannen at han vil oppsøke profesjonell hjelp.

(Du kan lese mannens tilsvar til denne saken i bunnen av saken).

Utad har mannen i begynnelsen av 30-årene gjentatte ganger gitt uttrykt for sine feministiske holdinger, og vist sterk støtte til Metoo-kampanjen. Han hadde da, og har fremdeles, flere roller i norsk kulturliv.

NRK har vært i kontakt med 45 kvinner som mannen har skrevet til bak pseudonymet Silje. 27 av disse mottok nakenbilder, flere skildrer at disse bildene «kom ut av det blå». Noen av kvinnene har sendt fra seg lettkledde og intime bilder og filmer til «Silje».

En av dem er en kvinne i slutten av tjueårene som ønsker å være anonym. Kvinnen matchet med «Silje» på Tinder, etter kort tid ble samtalen deres flyttet over på Instagram etter «Siljes» ønske.

– Jeg snakket en del med henne. Vi hadde avtalt å treffes en gang, forteller hun.

Kvinnen mottok flere pornografiske bilder, blant annet bildet nevnt ovenfor, hvor en kvinne utfører oralsex på en mann. Hun kjente ikke til at profilen til «Silje» var falsk før NRK tok kontakt

– Jeg sendte fra meg bilder tilbake. Det er meget ubehagelig.

Andre samtaler var korte og eskalerte aldri. Hvor mange han har hatt kontakt med totalt, vet vi ikke.

Da «Siljes» konto ble slettet, hadde den 77 følgere. De færreste av dem vi har vært i kontakt med har fått en unnskyldning. Ordlyden og innholdet i meldingen jeg fikk, sammenfaller med meldingen flere av våre kilder har mottatt. Som resten av samtalene hans med kvinnene, var også unnskyldningen preget av «klipp-og-lim».

I meldingene nevner han ikke virksomheten på Tinder. Det er nettopp gjennom Tinder han har funnet majoriteten av kvinnene. Han har deretter bedt dem om å skrive til «Silje» via Instagram, hvor man kan sende og dele bilder privat.

To dager etter at jeg mottok innrømmelsen opprettet vi kontakt med mannen.

Jeg skrev at «Min journalistiske nysgjerrighet gjorde at jeg tidlig fattet interesse for kontoen og hvem som sto bak». Jeg forklarte at jeg hadde fått hjelp av kolleger til å gjøre research, og at vi hadde blitt rimelig sikre på at han sto bak.

Vi har siden beholdt sporadisk kontakt med mannen, primært via min sjef. Mannen var ubekvem med å kommunisere med meg fordi jeg har rolle som både journalist og utsatt i saken.

OMFANGET

I fjor sommer var Alba (24) på Tinder. Hun «matchet» med mannen vi har omtalt i denne saken. Han var da på Tinder som seg selv. Hun kjente ham ikke personlig, men visste godt hvem han var på grunn av virket hans. De skrev kort frem og tilbake, før han inviterte henne med på pils i St. Hanshaug-parken i Oslo.

Alba (24) ble kontaktet av «Silje» på Instagram. Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

– På daten forsto jeg ganske fort at jeg ikke var så interessert. Jeg fikk en rar magefølelse, det var noe som var litt «off». Han var rolig og hyggelig, men samtidig for intens.

Hun ble et par timer. Etter det hadde de ingen kontakt, før «Silje» i slutten av oktober i fjor skrev til Alba over Instagram.

Skjermdump fra kilde.

Brukeren hadde lukket profil. Alba ble nysgjerrig og fulgte den tilbake. «Silje» fortalte at hun var ny i Bergen. Alba hadde selv vært det en gang, og forsøkte å holde et åpent sinn.

– Jeg var midt i et prosjekt med å lære meg fransk, og håpet at «Silje» kunne være ekte.

Så kom et bilde som var seksuelt ladet, samtidig som profilen lurte på om det var noen gode loppemarkeder i Bergen og om Alba var skeiv.

Skjermdump fra kilde.

– Selv om bildet ikke var spesielt utfordrende, var det en seksuell undertone. Man sender ikke sånne bilder uoppfordret.

Alba fikk bildet av kvinnen i rosa truse med de bare brystene på teppegulv. Etterfulgt av kommentaren, «Natta fra en jente». Alba svarte god natt, etter dette opphørte samtalen.

En bekjent skrev til Alba og spurte om hun kjente til «Silje». Hun hadde også fått meldinger. Sammen begynte de to å gjøre research. Alba gikk systematisk gjennom listen over hvem «Silje» fulgte. Mange av dem var Albas venner, fra ulike perioder i livet hennes.

– Mange av disse vennene hadde ingen sammenheng med hverandre. Jeg fikk følelsen av at han hadde gått gjennom følgerlisten min, og antar han gjorde det med flere.

Alba tok skjermbilder av profilen til «Silje» og dokumenterte følger-listen.

– Det var noe «fishy» med brukeren. Hun fortalte at hun hadde flyttet fra Paris og at hun hadde ambassade-foreldre, men hvorfor fulgte hun ingen venner fra Paris da?

Venninnen og Alba fant ut at bildene til «Silje» var stjålet.

– Vi var litt detektiver sammen, og skulle tipse politiet.

På Instagram-storyen til Alba delte hun bilde av «Siljes» profil, og advarte venner mot å sende bilder til kontoen.

I begynnelsen av desember fikk Alba en unnskyldning fra mannen bak Silje. Den var i all hovedsak lik den jeg fikk, men mangler enkelte deler.

– Jeg fikk sjokk da jeg fikk unnskyldningen. Pulsen begynte å øke, jeg ble litt svett. Det var uventet.

Alba ante ikke at mannen sto bak profilen. Etter sjokket kom irritasjonen.

– Han startet med å legge seg flat, så kom han med unnskyldninger. Det var som en «guilt trip». Det å bringe frem intime og sårbare detaljer om seg selv, til noen han har gjort noe uakseptabelt med, virker mer manipulerende enn forklarende.

Etter det blokkerte Alba mannens virkelige profil.

– Det er skummelt at det finnes mennesker som gjør dette, og at det fungerer. De kan leve videre uten at det får konsekvenser. Han har lurt mange jenter og sitter på intime bilder av dem, og det er ikke ulovlig.

Her reiser Alba er viktig poeng. Er ikke handlingene ulovlige? Dette spørsmålet lurte vi og flere kilder på.

JOBBET SAMME STED

Mari (23) og venninnen gjenkjente kvinnen på bildet som den amerikanske artisten Caroline Polachek. De visste godt hvem Polachek var. Så hvem var da «Silje»?

«Silje» hadde kontaktet venninnen til Mari over Instagram. Venninnen ble kalt vakker, tonen var aggressivt flørtende. Venninnen og Mari fant Facebook-kontoen, som ledet dem til Youtube-profilen. Gjennom denne, fattet de mistanke til den samme mannen som vi har omtalt.

De to kjenner mannen personlig. Mari delte arbeidsfellesskap med ham.

– Jeg ble satt ut da sporene ledet til ham. Det var som å få direkte innsyn til et annet menneskes mørke bakrom.

Venninnen fant ut at flere kvinner i det skeive miljøet i Oslo hadde blitt kontaktet og lurt. Mari nærmest ventet på at det skulle bli hennes tur. Hun sluttet å oppholde seg i fellesarealene på kontoret, i frykt for å støte på mannen.

– Jeg lagde matpakker for å unngå felleskjøkkenet, og hadde rask gange til og fra do. Jeg kunne ikke vite hva han var i stand til. Det var en ubehagelig tanke.

Noen uker etter ble Mari kontaktet av «Silje» på Instagram. «Du er VAKKER», skrev «Silje».

– Det var helt absurd. Samtidig fikk jeg en personlig motivasjon til å ta tak i dette.

Skjermdump fra kilde.

Utvekslingen ble kort og Mari fikk ikke tilsendt nakenbilder. Om hun hadde fått det, mener hun at det hadde gjort det enklere for henne å kommunisere ubehaget. Mari kviet seg for å varsle, og var redd for at saken ikke var stor nok.

Et par uker etter fikk Mari en forespørsel fra mannen bak Siljes profil. Bransjekollegaen ville ha Mari med på et prosjekt. Det skulle kun involvere dem to. Hun åpnet aldri meldingen og lot den være ulest.

– Det var plutselig som om at jeg var blitt gjenstand for hans perverse lek fra flere hold, både fra profilen til «Silje», òg fra hans ekte Facebook-konto. Det slo meg hvor hardt han har undervurdert de han har forsøkt å lure.

Mari følte at saken hadde gått over grensene hennes.

– Hva hvis jeg hadde møtt ham i gangen, og han spurte meg om jeg hadde sett meldingen hans angående prosjektet? Den tanken orket jeg bare ikke.

På dette tidspunktet brukte Mari flere timer om dagen på å ventilere med de få menneskene som visste om det privat, fremfor å jobbe.

Da Mari endelig fortalte arbeidspartneren sin om hendelsen, reagerte han sterkt. Han snakket med ledelsen på vegne av Mari, da hun selv ikke hadde lyst.

Ledelsen på sin side trengte en innrømmelse eller en form for bevisførsel som strakk seg utover sterke mistanker. De anbefalte Mari å ordne opp i situasjonen selv. Hun trodde ikke at et «oppvaskmøte» med bransjekollegaen var riktig løsning. Hun ønsket at han skulle slutte i arbeidsfellesskapet.

– For meg var det viktig å føle meg fri fra uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen, men det følte jeg ikke at jeg var på dette tidspunktet. Det er ikke snakk om et overgrep, det var bare ikke helt tydelig hva det var, men det var ekkelt.

Da Mari og partneren dro til politistasjonen hadde Mari en følelse av at ting ville falle på plass. Hun var sikker i sin sak og hadde med dokumentasjon. Hun trakk en kølapp og ventet på sin tur.

– Jeg var ganske sikker på at det falt under en paragraf om uønsket seksuell oppmerksomhet eller krenkelse.

Inne i en glassboks på politihuset snakket Mari og arbeidspartneren med en kvinnelig politibetjent. Hun lyttet oppmerksomt og virket forståelsesfull. Samtidig fikk Mari en følelse av at saken ikke ville ordne seg automatisk, selv om de snakket «kvinne til kvinne».

Politibetjenten ville sjekke lovverket og ringte en som kunne mer om slike saker, hun ba dem om å vente. Da hun kom tilbake forklarte betjenten at forholdet måtte være mye mer alvorlig om man skulle anmelde.

– Jeg fikk bakoversveis og tenkte, må man bli voldtatt? Og, i tillegg, ha bevis for det, for at det i det hele tatt skal kunne bli en sak?

Mari hadde samlet bilder og dokumentasjon som hun ville overbringe politiet, hun følte at hun hadde gjort en del av jobben for dem. Likevel ble det ingen sak.

– Det vitner bare om hvor ubeskyttet man er som kvinne er i en situasjon som dette. Jeg var utrolig heldig som hadde min arbeidspartner i ryggen.

Politiet mente at dette kun var et brudd på Instagram og Facebooks retningslinjer. Politiet oppfordret henne til å komme tilbake om saken skulle eskalere.

– Det var et antiklimaks, vi kom for å anmelde og måtte snu i døra.

Mari ønsket ikke å konfrontere bransjekollegaen, mannen bak Silje. Det ble til at Maris arbeidspartner gjorde det.

Partneren traff mannen på pub. Til NRK forteller han at mannen i begynnelsen benektet kjennskap til profilen, før han til slutt påtok seg skylden for «Siljes» profiler. Samtalen gikk fredelig for seg, og de ble sittende sammen i tre timer.

– Han fortalte meg at han hadde vært på mange Tinder-dates og at han hadde blitt avhengig av «spillet» Tinder. Han hadde rundet Tinder og fikk ikke lenger spenning. Han hadde derfor overført normene fra Tinder, det flørtete og litt frekke, til Instagram. Det ble som et Instagram-Tinder hvor han hadde mange flere mulige personer å kontakte, forteller Maris arbeidspartner.

De to skal ha blitt enige om at mannen skulle finne et nytt arbeidsfellesskap. Etter en måned flyttet han tingene sine og ble borte.

En annen kvinne vi har snakket med, ville også anmelde sin opplevelse til politiet, men lot være, da hun fikk inntrykk av at hun ikke hadde godt nok grunnlag.

Vi har også vært i kontakt med en kvinne som delte et annet arbeidsfellesskap med mannen bak Silje, enn Mari.

– Jeg kan bare snakke ut fra mine egne erfaringer, så jeg tar ikke bort sannheten fra andres opplevelser av situasjonen. Jeg sier ikke at det vedkommende gjorde ikke var galt eller slibrig, men ut fra det jeg har opplevd føler jeg meg ikke seksuelt trakassert på noen måte. Kanskje også på grunn av den lille kontakten vi hadde fattet jeg heller ingen mistanke om profilen.

Noen måneder senere mottok hun en unnskyldning på melding fra vedkommende.

– Jeg vet ikke om alle har fått samme unnskyldning. Det håper jeg jo, men for min del var det relativt greit å kunne tilgi deretter.

ET LOVTOMT ROM

Det hersker ingen tvil om at det er ulovlig å spre andres nakenbilder. Loven er også klar på at det er ulovlig å presse andre for penger eller tjenester med slike bilder og filmer.

Etter hva NRK erfarer har ikke mannen kommunisert eller delt bilder med personer under 18 år.

Men hva med denne saken? Begikk mannen bak Silje en eller flere straffbare handlinger?

Er det ulovlig å utgi seg for å være andre på nettet? Er det ulovlig å sende fra seg nakenbilder uoppfordret? Er det ulovlig å oppfordre folk til å sende nakenbilder under falske premisser?

Vi har vært i kontakt med samtlige politidistrikt, Kripos og flere juseksperter, og ingen av dem vil uttale seg konkret om nettopp dette.

Justis- og beredskapsdepartementet brukte to måneder på å gi oss et svar. Delvis på grunn av koronasituasjonen, men også fordi dette er en nyere problemstilling, som ikke nødvendigvis dekkes i straffeloven i dag. Utfordringen er at lovverket henger etter teknologien.

Dette er Justisdepartementet smertelig klar over. Det ble derfor sendt ut et nytt lovforslag på høring til aktuelle myndigheter, bedrifter og organisasjoner, for snart to år siden. Dette forslaget omfatter «befatning med bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred».

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Nils John Porsanger / Nils John Porsanger

Til NRK opplyser Justis- og beredskapsminister Monica Mæland at de nå arbeider med å følge opp høringsnotatet i departementet.

– Vi vil levere noe i løpet av året, skriver Mæland i en e-post.

Hun kan ikke gå inn i enkeltsaker, men har stor forståelse for at ofrene i denne saken står i en vanskelig situasjon.

– Vi vil vurdere om tilfeller der en lurer noen til å gi fra seg slike bilder på den måten som omtales i saken, bør rammes av det nye straffebudet, slik at en ikke skal kunne lure til seg nakenbilder uten at det får en reaksjon, forteller Mæland.

Mannen bak «Silje» har sendt oss denne kommentaren på e-post:

«Det jeg har gjort er forkastelig. Jeg er veldig lei meg og skammer meg over å ha trådt over grenser og vært svært uetisk, feig og uærlig. Jeg angrer veldig og er veldig sint på meg selv.



Det var preget av spontant kåtskap, lite gjennomtenkt og ikke særlig imponerende utført.



Jeg oppsøkte raskt profesjonell hjelp. Jeg går nå fast i terapi, og saken har fått flere konsekvenser for meg. Det er ingen tvil om at jeg sliter og er helt nødt til å ta tak og jobbe med meg selv i lang tid framover.



Men dette handler jo ikke om meg. Det handler om de jeg har lurt.»