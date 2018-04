Ei fersk undersøking frå Medietilsynet viser at halvparten av barn mellom 9–18 år brukar mobilen meir enn to timar om dagen.

– Smarttelefonen brukast langt meir enn både nettbrett og pc blant barn og unge, seier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Ikkje berre vår skuld

75 prosent av oss har med mobilen over alt fortel Adam Alter ved New York University. Han har forska på mobilbruk og fortel om korleis teknologibransjen strategisk lagar produkta slik at vi skal bli hekta.

– Fokuset i teknologibransjen har ikkje vore på kva bruken gjer med oss, men på å få oss til å vere limt til produkta, seier Alter til NRK Forbrukerinspektørene.

Han fortel om korleis spel og sosiale medium har eigenskapar laga for å hekte oss.

– Kvar gong vi sjekkar mobilen blir det som å dra i spaken på ein speleautomat. Har vi fått delingar, likest eller kommentarar? Variabel tilbakemelding får oss til å sjekke mobilen ofte, seier Alter.

Vanleg med abstinensar

To som merkar kor lett det er å bli hekta, er Selma (16) og Othilie (12).

Othilie og Selma var med NRK Forbrukerinspektørene og teste kor mykje tid dei brukar på mobilen. Foto: Ingrid Nordheim / NRK

– Eg kan merke at eg blir lei av å vere på mobilen utan å eigentleg gjere noko der. Eg går berre inn på det same heile tida, fortel Selma.

Psykolog Espen Ajo Arnevik samanliknar mobilavhengigheit med rus- og spelavhengigheit, og seier vi opplever abstinensar når vi legg mobilen vekk.

– Vi er laga slik at vi vel «minste motstands veg». Når mobilen alltid er tilgjengeleg så er det lett å ty til den når vi kjedar oss, seier Arnevik.

Nir Eyal hjelper teknologibransjen med å lage engasjerande produkt. Han meiner det er vårt eige ansvar og ta kontroll over bruken vår.

Nir Eyal har skrive boka "Hooked, How to build Habit-Forming Products. " Foto: NRK

– Det har alltid vore fasar der ein får teknologi-panikk, men teknologien er her for å bli. Om vi alle trur at desse selskapa kaprar hjernane våre, så gjer vi ingenting med det.

Du kan gjere noko

Eyal fortel at rundt to tredjedelar av oss aldri endrar innstillingane på mobilen, men at ein bør starte der.

– Det tar berre få minutt å skru av varsel slik at appar ikkje lagar lyd eller viser push-varsel som fristar deg, seier han.

Det andre tipset er å planlegge bruken av sosiale medium. Sett av tid eit par gongar om dagen for å sjekke kva som er nytt.

Adam Alter sitt tips er å aldri ha mobilar ved måltid, og aldri i senga. Han tipsar også om å bruke appar for å få oversikt over tidsbruken din.

